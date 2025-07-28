Türk Kruvaziyer Turizmi İngiltere’de Yeni Bir Sayfa Açıyor

Gemi sektöründe geniş bir yelpazede faaliyet gösteren ve uluslararası deneyimiyle öne çıkan Sea Genesis Group, İngiltere pazarına açılarak önemli bir yatırıma imza attı. İngiliz kullanıcıların seyahat alışkanlıklarına özel olarak hazırlanan içerik ve rotalarla donatılan cruise724.com, bu hafta itibarıyla faaliyete geçti. Platform, Avrupa’dan Karayipler’e kadar uzanan geniş rota seçenekleriyle İngiliz tatilcilerin deniz yolculuğu deneyimini yeniden tanımlamayı hedefliyor.

Sea Genesis Group’un bünyesinde geliştirilen ve sadece İngiltere pazarına yönelik olarak yapılandırılan cruise724.com platformu, bu hafta itibarıyla yayına açıldı. Platform üzerinden İngiliz tatilciler, başta Akdeniz, Karayipler ve Kuzey Avrupa olmak üzere pek çok destinasyona ait kruvaziyer tur seçeneklerine ulaşabilecek.

Şirketin İngiltere’deki operasyonu tamamen Londra’dan yürütülecek. Web tabanlı yapı sayesinde İngiliz kullanıcılar, tüm satış sürecini çevrim içi olarak tamamlayabilecek. Satış ve içerik stratejileri, İngiltere’deki tatil alışkanlıkları dikkate alınarak şekillendirildi.

Ahmet Yazıcı: “İngiltere Pazarı Stratejik Önem Taşıyor”

Turizm sektöründeki uluslararası deneyimlerini, İngiltere gibi gelişmiş ve kruvaziyer turizmine ilgi gösteren bir pazarda değerlendirmek istediklerini belirten Sea Genesis Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı, “Kruvaziyer turizmi dünya genelinde hızla büyürken, biz de bu büyümeye İngiltere gibi stratejik bir pazarda dahil olmayı hedefledik. Cruise724.com markasıyla sadece İngiltere’ye özel hizmet sunacağız. Bu yeni oluşumun hem şirketimiz hem de Türk turizm sektörü için önemli bir kilometre taşı olacağına inanıyoruz.” dedi.

Yurt Dışı Açılımında Yeni Hedefler

Türkiye, sahip olduğu uzun kıyı şeridi, gelişmiş liman altyapısı ve Akdeniz çanağındaki stratejik konumuyla kruvaziyer turizmi açısından önemli bir aktör konumunda. Son yıllarda yapılan liman yatırımları, İstanbul, Kuşadası ve Antalya gibi şehirlerin kruvaziyer turizminde öne çıkmasını sağladı.



Bu güçlü altyapı ve tecrübeyle birlikte Sea Genesis Group, İngiltere pazarındaki faaliyetlerini başarıyla başlatarak küresel büyüme stratejisini hızlandırıyor. Grup, İngiltere’deki operasyonunun ardından Avrupa’nın diğer ülkelerinde de dijital kruvaziyer tur platformlarıyla pazara girmeyi planlıyor.

Vira Haber