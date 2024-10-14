Türk Loydu Vakfı, 2024/2025 Eğitim Yılında Burs İmkanlarını Genişletiyor
Türk Loydu Vakfı, 2024/2025 eğitim öğretim yılında lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilere yönelik karşılıksız burs ve eğitim yardımlarını sürdürüyor.
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Bu yıl ilk kez, belirli lisans programlarında karşılıklı burs desteği de verilmeye başlanacak.
Burs Kontenjanları ve Tutarlar
Vakıf, 2024/2025 eğitim öğretim yılında toplamda 225 öğrenciye burs verecek. Burs dağılımı şu şekilde olacak:
- Karşılıksız lisans bursu: 175 öğrenci
- Karşılıklı lisans bursu: 10 öğrenci
- Karşılıksız tezli yüksek lisans bursu: 15 öğrenci
- Karşılıksız tezli doktora bursu: 25 öğrenci
Burslar, 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) ödenecek. Aylık burs tutarları ise şöyle belirlendi:
- Karşılıksız lisans bursu: 5.000 TL
- Karşılıklı lisans bursu: 17.000 TL
- Karşılıksız tezli yüksek lisans bursu: 7.500 TL
- Karşılıksız tezli doktora bursu: 10.000 TL
Başvuru ve Değerlendirme Süreci
Başvurular, Türk Loydu Burs Otomasyon Sistemi üzerinden 28 Ekim 2024, saat 12:00’ye kadar yapılabilecek. Başvuru yapacak adayların T.C. vatandaşı olması ve ilgili programlarda belirtilen şartları sağlaması gerekiyor. Başvurular, burs kontenjanları ve adayların başvurularındaki bilgilere göre değerlendirilecek.
Vira Haber
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Etiketler : Türk Loydu Vakfı, Burs, Eğitim
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