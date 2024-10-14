Türk Loydu Vakfı, 2024/2025 Eğitim Yılında Burs İmkanlarını Genişletiyor

Bu yıl ilk kez, belirli lisans programlarında karşılıklı burs desteği de verilmeye başlanacak.

Burs Kontenjanları ve Tutarlar

Vakıf, 2024/2025 eğitim öğretim yılında toplamda 225 öğrenciye burs verecek. Burs dağılımı şu şekilde olacak:

Karşılıksız lisans bursu : 175 öğrenci

Karşılıklı lisans bursu : 10 öğrenci

Karşılıksız tezli yüksek lisans bursu : 15 öğrenci

Karşılıksız tezli doktora bursu: 25 öğrenci

Burslar, 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) ödenecek. Aylık burs tutarları ise şöyle belirlendi:

Karşılıksız lisans bursu: 5.000 TL

Karşılıklı lisans bursu: 17.000 TL

Karşılıksız tezli yüksek lisans bursu: 7.500 TL

Karşılıksız tezli doktora bursu: 10.000 TL

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Başvurular, Türk Loydu Burs Otomasyon Sistemi üzerinden 28 Ekim 2024, saat 12:00’ye kadar yapılabilecek. Başvuru yapacak adayların T.C. vatandaşı olması ve ilgili programlarda belirtilen şartları sağlaması gerekiyor. Başvurular, burs kontenjanları ve adayların başvurularındaki bilgilere göre değerlendirilecek.

Vira Haber