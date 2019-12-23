Türk mürettebatın bulunduğu gemiye müdahale

Türkiye ile Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan askeri işbirliği anlaşması TBMM'den geçerken bölgeden çok kötü bir haber geldi. General Halife Hafter'e bağlı güçler, mürettebatı Türk olan Karayip ülkesi Greneda bandıralı bir gemiyi alıkoydu.

Libya’da General Halife Hafter bağlı Ulusal Libya Ordusu’na (ULO) ait bir deniz muharebe aracı, Libya karasularında ülkenin doğusundaki Derne açıklarında Greneda bayraklı bir gemiyi durdurdu.

Reuters’ın haberine göre ULO Sözcüsü Ahmed Mismari, İngiliz haber ajansına yaptığı açıklamada, denetim ve yükünün teyidi için geminin Ras El Hilal Limanı’na çekildiğini söyledi.

Hafter güçleri, geminin durdurulduğu anları ve sorgulama görüntülerini yansıtan bir videoyu Reuters haber ajansına verdi. Ayrıca 3 Türk mürettebatın pasaportlarının fotoğrafları da Reuters’la paylaşıldı.

Sosyal medyada geminin petrol taşıyan bir tanker ya da kuru yük gemisi olduğu yolunda muhtelif iddialar var.

Dışişleri’nden açıklama

Öte yandan Türkiye, Libya'da açık denizde seyrederken teknik bir arıza nedeniyle kıyıya yanaşma talebinde bulunan ve içinde 3 Türk personelin de bulunduğu gemide, darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçlerin yaptığı kontrollere ilişkin gelişmeleri yakından izliyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği ve Misurata Başkonsolosluğu üzerinden, yaşadığı teknik arıza sonucu Libya'da darbeci general Hafter'e bağlı güçlerce limana çekilen ve kargo kontrolü yapılan gemideki mürettebattan 3 Türk vatandaşa ilişkin gelişmeleri takip ediyor.

GÖZALTI İDDİALARI YALANLANDI

Diplomatik kaynaklar, limana çekilen geminin kargo kontrollerinin yapıldığını ve Türk gemicilere ilişkin haberlerde yer aldığı şekliyle bir gözaltının söz konusu olmadığını vurguladı.

Kaynaklar, gemide 3'ü Türk olmak üzere birçok ülkeden personel bulunduğunu belirtiyor.

Vira Haber