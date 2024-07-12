Türk Okyanus Kaşifi Golden Globe İçin Destek Bekliyor

GGR, ilk kez 1968 yılında düzenlendi ve sadece Robin Knox Johnston tarafından tamamlanabildi. 2018'de 50. yıl dönümünde yeniden düzenlenen yarış, dört yılda bir tekrarlanıyor.

Retro Sailing ve Yarış Kuralları

GGR, "retro sailing" konseptiyle 1968 yarışındaki şartları yeniden canlandırıyor. Yarışa sadece 1988 öncesi inşa edilmiş, 32-36 feet uzunluğunda, full-keel gövdeye sahip tekneler katılabiliyor. GPS, elektronik seyir cihazları, tuz arıtan su cihazı, uydu haberleşmesi ve modern hava tahminleri yasak. Yarışçılar sextant, kağıt harita, SSB radyo-telsiz ve WeatherFax kullanacak.

Yarışın Zorlukları ve Hedefler

Erden Eruç, yarışta önemli olanın hata yapmamak, tekneyi işler halde tutmak ve sağlıklı kalmak olduğunu belirtiyor. Rota, Atlas Okyanusu'ndan güneye inip, Antarktika'yı saat yönünde dolanarak Horn Burnu'ndan geçip tekrar kuzeye dönmeyi içeriyor. Tek başına ve durmadan yarışacak olan Eruç, bu zorlu yolculuğu tamamlamanın büyük bir başarı olacağını vurguluyor.

Sponsorluk ve Destek Çağrısı

Eruç, 2022 GGR yarışının 213 milyon avroluk medya değeri yarattığını belirterek, sponsorluk ve reklam fırsatları sunduğunu söylüyor. USCG Master 100GRT Near Coastal ve RYA Yachtmaster Offshore ehliyetlerine sahip olan Eruç, yelken eğitmeni ve deneyimli bir denizci olarak, sponsor desteğiyle yarışa katılmayı hedefliyor.

Erden Eruç Kimdir?

Eruç, doğa sporlarına 2003 yılından beri odaklanmış, dünyada üç ayrı okyanusu kürekle aşmış ve kendi kas gücüyle dünya turu tamamlamış ilk kişidir. 18 Guinness Dünya Rekoru'na sahip olan Eruç, okyanuslarda toplam 1167 gün kürek çekmiş ve bu alanda öncülük yapmıştır.

Takip ve Destek

Erden Eruç'un yarışını takip etmek için: https://www.erdeneruc.com/tracking

Erden Eruç'a destek olmak için: https://www.gofundme.com/f/2026-GGR

Eruç, birkaç gün içinde Lorient'ten denize açılacak ve desteklerinizi bekliyor.

Vira Haber