TÜRK P&I Sigorta'nın +2,5 Derece Deniz Belgeseli 19 Haziran'da Yayında

İlk günden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütmeye başladığı Acil Eylem Planı ile Belediyelerimiz, özel kurumlar ve halkımız elinden geldiğince bu konuyla ilgilenerek önlemler almaya başladı.

Türk P&I Sigorta, yapımcı firma olarak Bee Pr Branding ile bir araya gelerek; akademisyen, tarihçi, biyolog, sanatçı, kamu görevlileri, çiftçi, balıkçı, iklim aktivisti gençler gibi halkın birçok farklı kesiminden vatandaşa ulaşarak müsilajın Marmara Denizi’ne etkilerini ve sebep olduklarını onların hikayeleri ile dinledi.

Müsilajın nedenleri, artan kirlilik sorunları, bunlara neden olan kaynakları, mücadele yöntemlerini, alınan sonuçları ve hepimize düşen görevlerin konu edildiği; 1. bölümü “Denizin Üstünde”, 2. bölümü “Denizden Uzak”, 3. bölümü “Deniz İçin” olmak üzere 3 bölümden oluşan “+2.5 Derece Deniz Belgeseli” adlı belgesel değerli katılımcıların katkılarıyla ortaya çıkmıştır.

Sosyal sorumluluk amacıyla halkın her kesimine ulaşarak deniz kirliliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen bu projenin dikkat çekmek istediği ana nokta, denizlerimizi hayatımızın bir parçası olarak görmemizi ve daha çok sahiplenmemizi sağlamak.

İlay Alpgiray yönetmenliğinde çekilen +2,5 Derece adlı belgeselimiz NTV’de ilk bölümü NTV’de 19 Haziran saat 15.30’da yayında olacaktır, ardından diğer bölümler 26 Haziran ve 3 Temmuz tarihlerinde aynı saatte yayınlanacaktır.