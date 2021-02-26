Türk Sahipli Gemi Yunan Adasında Karaya Oturdu!
Türk Sahipli Astol isimli gemi, Pserimos adasında karaya oturdu.
A+A-
İstanbul merkezli MALDIA SHIPPING & TRADING şirketine ait ASTOL isimli 1971 inşa yük gemisinin, bugün erken saatlerde Ege Denizi'nin kuzeydoğu kıyılarında bulunan On İki takım adasına ait Pserimos adasında karaya oturduğu bildirildi.
İskenderun'dan Rusya, Azak'a doğru seyreden Sierra Leone bayraklı Türk sahipli geminin 26 Şubat sabah saatleri itibariyle konumunu koruduğu açıklandı.
Bölgeye henüz bir römorkör ulaşmadığı bilgisi edildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 90 defa okunmuştur
Etiketler : astol, ege denizi, pserimos
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.