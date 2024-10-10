Türk Tahliye Gemileri Beyrut'a Ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırıları sonucu Lübnan’dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları üzerine yola çıkan Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin Lübnan’a ulaştığı açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İki adet çıkarma gemimize tahliye ve yardım malzemesi ulaştırma, dört adet gemimize de refakat ve koruma görevi verildi. Beyrut’a ulaşan gemilerimizde yer alan 300 ton insani yardım malzemesi, dost ve kardeş Lübnan halkına teslim edilecek. Tahliye görevinde öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere devletimizden talepte bulunan yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan’dan tahliyesi güvenli şekilde gerçekleştirilecek.”

Vira Haber