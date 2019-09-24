Türk turnuva balıkçılığında devrim

Türkiye’nin en sevilen ve en çok izleyicisi olan balıkçılık turnuvası Tuna Masters Teos, bu yıl yeniliklere imza attı. Yasal kurallara göre 115 cm olan orkinos balığı yakalama sınırı, yarışın hakem heyeti tarafından 170 cm’e yükseltildi. 170 cm’den küçük balıklar öldürülmeyip canlı salınarak çıta yükseltildi.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde Teos Marina’nın ev sahipliği yaptığı ve bu yıl katılımın en yüksek olduğu balık turnuvası Tuna Masters Teos Devler Ligi’nde, “Tornado” adlı tekne ile yarışan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in ekibi, 94,6 kilogram ağırlığında orkinos balığı ile turnuvanın galibi oldu.

Turnuvaya 51 tekne kayıt yaptırdı. Bu yarış için “Obelix” ve “Berkut” adlı tekneler Güney Afrika’dan, “Friendship” Kıbrıs’tan Teos Marina’ya geldi. Tuna Masters Teos’ta hakem heyeti, ilk gün 150 cm altı genç ve küçük balıklar için yakala bırak yapılacağı kararını açıkladı. Yarışmacılar 40 balık yakaladı, yakalanan balıkların 15'i denize geri bırakıldı. Büyük mücadelede dev balıklar bolca olta kopardı.

İkinci gün ise hakem heyeti tarafından, 170 cm üstü balıkların yarışma kapsamında değerlendirilmesi kararı alındı. Denizde her ne kadar ekipler birbiriyle centilmence yarışsa da, hem hava şartları hem de balıklarla çekişmeli mücadelede zorlu anlar yaşandı. 100’e yakın mücadelenin sonucunda 170 cm altı balıklar denize salınarak, Türkiye’deki tüm balık turnuvaları içinde “Yakala Bırak” rekoru kırıldı. 5 balık tartıya getirildi.

BÜYÜK ÖDÜL CAPE TOWN’DA BALIK TURU

Mahmut Özgener’in teknesi “Tornado” ile yarışan ekip, 94,6 kilogram ağırlığında orkinos balığı yakalayarak turnuva galibi oldu. Yurt dışında toplantıda olduğu için yarışa katılamayan Mahmut Özgener’in yerine, oğulları Can Özgener, Cem Özgener ve arkadaşları, kupayı kucaklayan ekip oldu. Birincilik ödülünü kazanan Tornado ekibi, Güney Afrika’da yapılan Tuna Masters Cape Town’a katılma hakkı elde etti. Ödüllerini Seferihisar Belediye Başkan Vekili Kazım Parlak takdim etti.

Sığacık Körfezi'ndeki yarışmada 170 santimetre boyundaki orkinosu yakaladıktan sonra salan Toro ekibinden Tolga Aydınol, Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Genel klasmanda ise Özgür Sezgin, Fikret Mesut Kocabıyık ve Önder Yenerler'den oluşan "Strike" ekibi birinci; Talip Altuğ Aksoy, Ünal Aygenoğlu, Timur Türker ve Mehmet Bilginer'den oluşan "Whale Rider" ekibi ikinci; Can Kaya Fesci, Ersin Yazıcı, Suat Can Tokgöz ve Mehmet Dönmez'den oluşan "Fes Fish" ekibi üçüncü oldu.

EKOLOJİK BALIK TURNUVASI

Genç ve küçük balıkların yaşam ve üreme hakkına saygı gereği, boy sınırı koyulan ve bolca yakala bırak yapılan turnuvada, yarışmacılar para ödüllerini Tuna Masters Ormanı kurulması için Ege Orman Vakfı’na bağışladı.

Ödül töreninin ardındın tutulan balıklar, çiğ yenen “Sashimi” ve dev mangalarda pişirilerek balık ekmek olarak, yarışmacılar ve turnuvayı izlemeye gelen tüm halka ikram edildi. Tutulan balıkların bir kısmı da Teos Marina’da 26 Eylül’de yapılacak Türk Yunan Dostluk Gecesi’nde pişirilerek tüm halka ikram edilecek.

Vira Haber