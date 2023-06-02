Türk Yatçılığının En Büyük Anlaşması Yapıldı

100 metre+ olacak şekilde üretim anlaşması imzalayan AKYACHT, projeyi dört yılda tamamlayacak. ISO 9001, 14001 ve 45001 kalite sertifikalarına sahip AKYACHT tersanesinde, tamamı Türk mühendis ve işçilerinden oluşan bir ekibin görev yapacağı proje tamamlandığında ‘Türkiye’de üretilmiş en büyük motor yat’ unvanı da yine AKYACHT tarafından üretilen M/Y Victorious’tan devralınacak.

M/Y Victorious’un charter seferlerindeki başarısının yanı sıra, global alanda kazandığı ödüllerle de ses getirdiğini ifade eden AKYACHT Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Türk Yatçılık Sanayisi için yeni bir kilometre taşı olarak adlandırılabilecek bir anlaşma imzaladık. Ülkemize böylesine bir anlaşmayı kazandırmış olmaktan dolayı büyük gurur ve mutluluk yaşıyoruz” dedi.

Vira Haber