“TürkAkım 2-3 haftaya devreye alınacak”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'da (Birinci Kanal) konuk olduğu 'Bolşaya İgra' (Büyük Oyun) adlı programda ABD'nin TürkAkım ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projelerine yönelik yaptırımlarını değerlendirdi.

Lavrov, Kuzey Akım-2 ve TürkAkım'ın inşa edileceğinden emin olduğunu belirten Lavrov, TürkAkım'ın tam olarak 2-3 hafta içinde hizmete gireceğinin altını çizdi.

Kuzey Akım-2 projesinin ABD'nin tüm tehditlerine rağmen gerçekleşeceğini kaydeden Lavrov, "Öncelikle Avrupalıların kendi ticari çıkarını anladığından eminim. İkincisi, Avrupalılar uzun vadeli enerji güvenliği açısından projeye ilgi duyuyor" diye konuştu.

Vira Haber