Türkeli'de Hamsi Avcılığı Denetimleri Sıklaştı

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ürünleri kontrol ve denetim faaliyetleri devam ediyor. Su ürünleri denetim ekipleri Helaldı Limanı'nda, balıkçılar tarafından yakalanan hamsilerin hamsi Kota Uygulaması denetiminde bulundu.

Konuyla ilgili Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Görevimiz Karadeniz'de hamsi varlığının korunarak geleceğe aktarılmasını sağlamak. Türkeli İlçe Müdürlüğümüz teknik ekipleri tarafından Helaldı Limanı'nda hamsi kota uygulaması denetimleri devam ediyor. Uygulama kapsamında limanda 7 gün 24 saat görev alacak olan teknik ekiplerimizce Türkeli ilçesine bağlı Helaldı Limanı'nda balıkçılar tarafından yakalanan hamsilerin hamsi kota uygulaması denetimi yapılırken, balıkçılar tarafından yakalanan hamsilerin boyutları da kontrol edilmektedir. İlçe Müdürlüğümüz teknik ekiplerince denetimler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Vira Haber