Türkeli'de Ölü Yunus Karaya Vurdu

Türkeli ilçe sahilindeki bungalov yakınlarındaki deniz kıyısında öğle saatlerinde gezen vatandaşlar kıyıya vuran ölü yunusa rastladı.

Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan yunusun bir geminin pervanesine çarpıp öldüğü tahmin ediliyor.

Vira Haber