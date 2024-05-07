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Türkeli'de Ölü Yunus Karaya Vurdu

Türkeli'de Ölü Yunus Karaya Vurdu

Sinop'un Türkeli ilçe sahilinde ölü yunus karaya vurdu.

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Türkeli ilçe sahilindeki bungalov yakınlarındaki deniz kıyısında öğle saatlerinde gezen vatandaşlar kıyıya vuran ölü yunusa rastladı.
Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan yunusun bir geminin pervanesine çarpıp öldüğü tahmin ediliyor.

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Vira Haber 

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