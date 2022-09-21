Türkiye-Almanya Arasında Blok Tren Taşımalarına Medlog Desteği

Almanya’nın önemli demir yolu şirketlerinden Deutsche Bahn’ın vagonları ile organize edilen Çobantur Boltas’ın Münih’ten hareket eden treninin Türkiye bacağındaki operasyonlarında Medlog Tekirdağ tren istasyonunu kullanmaya başladı. İthalat ve ihracat yüklemeleri artık bu hat üzerinden gerçekleştirilecek. Tek yönde 34 ekipmanın (konteyner ve swap-body) taşındığı seferde yükler, Türkiye içine buradan dağıtılacak.

Medlog tren istasyonundaki hızlı operasyonlar sayesinde Almanya’dan gelen yüklerin indirilmesi ve ihracat yüklerinin aynı vagonlarda hazır hale getirilmesi 3 saat gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandı.

Tekirdağ’dan dönüş seferine geçen tren Almanya'nın Münih şehrine gönderildi.