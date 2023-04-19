Türkiye, BAE Ve Suudi Arabistan'a İhracatta Atağa Kalktı

Türkiye'nin geleneksel pazarlarından Orta Doğu ülkeleriyle ikili ticareti artırmak için yaptığı çalışmalar meyvelerini veriyor. Bu anlamda özellikle BAE ve Suudi Arabistan'a yapılan ihracat performansı dikkati çekiyor.

Türkiye-BAE arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalanması ve Suudi Arabistan'a martta ziyaret gerçekleştirilerek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik temaslarda bulunulması, bu ülkelere dış satımın artması için atılan önemli adımlardan oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin BAE'ye ihracatı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 262 milyon 722 bin dolar artarak 1 milyar 23 milyon dolara çıktı.

Suudi Arabistan'a yapılan dış satım da 541 milyon 906 bin dolar artışla 611 milyon 816 bin dolara yükseldi.

Suudi Arabistan, Türkiye'nin dış satımını değer bazında en fazla artırdığı ikinci, BAE ise dördüncü ülke oldu.

BAE, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 13'üncü, Suudi Arabistan da 21'inci ülke olarak kayıtlara geçti.

BAE'nin Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 1,7, Suudi Arabistan'ın da yüzde 1 oldu.

BAE'de mücevher, Suudi Arabistan'da halı sektörü öne çıktı

İlk çeyrekte mücevher sektörüne en fazla talep BAE'den, halı sektörüne en fazla talep de Suudi Arabistan'dan geldi.

Mücevher sektörü, ilk çeyrekte BAE'ye 371 milyon 640 bin dolar tutarında ihracat yaptı. BAE'ye yapılan dış satımda mücevher sektörünü, 71 milyon 115 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 50 milyon 101 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 49 milyon 671 bin dolarla elektrik ve elektronik, 49 milyon 460 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller izledi.

Halı sektörü, ilk çeyrekte Suudi Arabistan'a 85 milyon 479 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Suudi Arabistan'a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 65 milyon 142 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 58 milyon 747 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 57 milyon 293 bin dolar, elektrik ve elektronik sektörü 44 milyon 742 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Ülkelere en fazla ihracat İstanbul'dan yapıldı

BAE ve Suudi Arabistan'a en fazla ihracatı ilk çeyrekte İstanbullu şirketler yaptı.

Söz konusu dönemde İstanbullu şirketler BAE'ye 634 milyon 530 bin dolarlık, Suudi Arabistan'a da 260 milyon 227 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

BAE'ye, Çorum'dan 103 milyon 730 bin dolar, İzmir'den 42 milyon 30 bin dolar, Bursa'dan 34 milyon 209 bin dolar ve Gaziantep'ten 33 milyon 53 bin dolar tutarında ihracat yapıldı.

Suudi Arabistan'a ise Gaziantep'ten 93 milyon 680 bin dolarlık, Ankara'dan 41 milyon 124 bin dolarlık, Hatay'dan 31 milyon 610 bin dolarlık ve Bursa'dan 22 milyon 415 bin dolarlık dış satım gerçekleşti.

Vira Haber