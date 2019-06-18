Türkiye-Bulgaristan arasında ilk deniz otobüsü seferi

Burgaz kentindeki limandan Sinan Paşa adlı yolcu gemisi ile yola çıkan Bulgar yetkililer ve basın mensupları, 5 buçuk saatlik yolcuğun ardından İğneada Deniz Hudut Kapısı'nı kullanarak Karadeniz kıyısındaki beldeye ayak bastı.

Bulgar heyeti burada, Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, Liman Başkanı Resul Ulaş ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Demirköy Kaymakamı Ekinci, yaptığı konuşmada, ilk defa Bulgaristan ile Türkiye arasında deniz otobüsü seferi gerçekleştirildiğini belirterek, seferlerin sayısının artırılması için gerekli çalışmaları başlatacaklarını söyledi.

İDO Genel Müdürü Hasan Üstündağ da bugün Bulgaristan'dan ilk dostluk seferini gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Üstündağ, öngörülen yolcu potansiyeline ulaşmaları halinde, deniz otobüsü seferlerinin artacağını kaydetti.

Bulgar heyetine, işlemlerinin ardından İğneada hakkında bilgi verilerek longoz ormanları gezdirildi.

Vira Haber