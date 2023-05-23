Türkiye Çevre Haftasında Yarışma Düzenlenecek

"Temiz Bir Dünya İçin Denizlerimizi Temiz Tutalım" temasıyla çocukların ve lise öğrencilerinin dikkatinin denizlere çekilebilmesi amacıyla hayallerini ortaya çıkaracak hem deniz yüzeyine hem de deniz altına yönelik ilkokullar arası resim; ortaokullar ve liseler arası şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenecek.

Kurum ve üniversitelerin, öğrencilere yönelik ortaklaşa "çevre, deniz ve iklim temalı" atölye ve eğitim çalışmaları düzenlemesi teşvik edilecek.

Toplumun deniz okuryazarlığının gelişiminde bilim insanları ile halkın buluşma noktaları oluşturularak bilgilendirmeler yapılacak ve denizlerin iyi yönetimi, deniz çevresinin bilimsel olarak doğru anlaşılması ile deniz ekosisteminin tehlike altında olduğu anlatılacak.

Denizlerin temiz tutulmasına dikkat çekilmesi, iklim değişikliğine yönelik farkındalığın arttırılması ve halk-deniz etkileşiminin artırılması için denize kıyısı olan şehirlerde, sahil kesimlerinde, denize kıyısı olmayan şehir merkezlerinde bisiklet turu düzenlenecek.

Vira Haber