Türkiye Denizcilik Zirvesi’nde Arkas’a Çifte Ödül

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi Tersane İstanbul’da gerçekleştirildi. Zirvede, denizciliğin gelecek vizyonu, iklim değişikliği ile mücadele, Türk Uluslararası Gemi Sicili'nin kolay bayraklar karşısında durumu uzman konuşmacıların katılımıyla ele alındı. Zirve, yerli ve yabancı katılımcıların tek çatı altında bir araya gelmesine imkân sağladı. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanı sıra denizcilik sektörünün önde gelen temsilcilerinin katıldığı zirvede, Arkas Denizcilik Başkan Yardımcısı Ali İbrahim Kontaytekin “Kolay Bayrak Hegemonyasında Türk Uluslararası Gemi Siciline Genel Bakış” temalı oturumda konuşmacı olarak yer aldı.

Arkas’a İki Ödül

Zirve kapsamında düzenlenen Denizcilik Ödülleri de sahiplerini buldu. Arkas, Türk dış ticaretine sağladığı katkıyla “Türk Gemi İnsanını En Fazla İstihdam Eden Firma” ve “Türk Bayrağı Altında En Fazla Sayıda Gemi İşleten Firma” kategorilerinde iki ayrı ödüle layık görüldü. Ödüller, Arkas Denizcilik adına Başkan Yardımcısı Ali İbrahim Kontaytekin’e T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından takdim edildi.

Vira Haber