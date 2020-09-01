Türkiye Doğu Akdeniz'de Yeni NAVTEX İlan Etti

MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdürebilmesi için Navtex 12 Eylül'e kadar uzatıldı.

Doğu Akdeniz'de doğalgaz ve hidrokarbon arama faaliyetlerine devam eden MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin çalışmaya devam etmesi için Navtex süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı.

İlgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 1 Eylül'e kadar sürdürüleceği duyurulmuştu, yeni bildiriyle görev süresi 11 gün uzatılmış oldu.

Buna göre MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisi, TCG Ataman ve TCG Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.