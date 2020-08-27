Türkiye Hasar Gören Gemi İçin Lübnan’da

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, büyükelçilik mensupları ile Beyrut Limanı'na demir atan TCG İnebolu'yu ziyaret etti.

Büyükelçi Çakıl, ziyaret sonrasında bir açıklamada bulunarak "TCG İnebolu, 4 Ağustos tarihinde Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören Bangladeş donanmasına ait korvet tipi askeri gemiyi tamir için Türkiye'ye götürmek üzere geldi." dedi.

TCG İnebolu gemisindeki mürettebatın, gemide oluşan hasarı denetleme çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaşan Çakıl, denetleme çalışmaları sonrasında geminin, TCG İnebolu tarafından çekilerek Türkiye'ye götürüleceğini kaydetti.

Büyükelçi Çakıl, Bangladeş askeri gemisinin Türkiye'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca onarılacağını belirtti.

Vira Haber