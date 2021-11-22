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Türkiye iki deniz hudut kapısı daha açtı

Türkiye iki deniz hudut kapısı daha açtı

Amasra Yolcu Limanı ve Hatay Arsuz'daki Matenli Yat Limanı uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı oldu.

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Türkiye iki hudut kapısı daha açtı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla, Hatay’ın Arsuz ilçesinde bulunan Madenli Yat Limanı’nın ve Amasra Yolcu Limanı’nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı olarak tepitine karar verildi.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vira Haber

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