Türkiye ile Rusya arasında Suriye mutabakatı!

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Washington ile varılan mutabakat çerçevesinde verilen 5 günlük aranın dolmasına saatler kala, Rusya'nın Soçi kentinde kritik bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Devlet Başkanlığı Rezidansı'ndaki baş başa görüşmesi saat 13.28'de başladı. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e teşekkürlerini ileterek, davetin bölgede kritik günlerin yaşandığı sürece fayda sağlayacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi'deki Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, kritik zirve sonrasında açıklamalarda bulundu. "150 saat içinde YPG güvenli bölgeden çıkarılacaktır" diyen Erdoğan "150 saatin sonunda 10 kilometre derinliğinde Türk-Rus devriyeleri başlayacaktır." ifadelerini kullandı. Basın toplantısının ardından 10 maddelik mutabakat metni okundu. Metni okuyan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki statükonun muhafaza edileceğini bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Erdoğan, "Beklentimiz, Anayasa Komitesinin Suriyelilerin meşru ve haklı beklentileri çerçevesinde kapsamlı bir siyasi değişiminin önünü açmasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum da yaptığımız görüşmelerin gündemindeydi. Gelinen aşamada İdlip'de nispi bir sükunetin tesis edildiğini, saldırılarda bir azalma yaşandığını görmek memnuniyet vericidir." ifadesini kullandı.

"Bir dönem terörle çatışmalarla anılan Suriye toprakları, Türkiye'nin çabaları neticesinde yıllar sonra yeniden huzura ve istikrara kavuştu." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"350 bini Kürt, 3 milyon 650 bin Suriyeli kardeşine son 8,5 yıldır kucak açan bir ülkeyiz. Artık bu kardeşlerimizin vatan hasretini dindirecek adımları atmamız gerekiyor.

Sayın Başkanla ağırlıklı olarak Barış Pınarı Harekatımız bağlamındaki son gelişmeleri ele aldık. Sayın Putin'e harekatımız hakkında kapsamlı bilgi verdim.

Bundan sonraki süreçte ana gayemiz, istikrar ortamını güçlendirmek ve kalıcı hale getirmektir.

Bu süreçte, Rus dostlarımızla beraber çalışacak gönüllü geri dönüşleri kolaylaştıracak projelere imza atacağız."

Sayın Putin'le terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması ile mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir mutabakata imza attık."

"Tel Rıfat ve Münbiç'teki tüm YPG'li teröristler, silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına çıkarılacaktır." şeklinde konuşan Erdoğan, "23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30 kilometrenin dışına çıkarılacak. 150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda, 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyeleri başlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya Suriye topraklarında ayrılıkçı hiçbir gündeme izin vermeyeceklerini söyledi.

Erdoğan, "Terörist sızmalara karşı her iki ülke gereken önlemleri alacak. Muhtıranın gözetimi ve koordinasyonu için ortak bir mekanizma kurulacaktır." diye konuştu.

PUTİN'İN AÇIKLAMALARI

Putin, “Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığımızı bir çok kez söyledik. Bölgedeki barışı ve istikrarı, Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacak. Karşılıklı saygı olmazsa bu mümkün olmayacak. Çok uzun bir çalışmadan sonra alınan karar Suriye'nin Türkiye sınırındaki sorunu çözüme kavuşturacak." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, “Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyarak olur." ifadesini kullandı.

Putin'in açıklamaları şöyle:

Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığımızı bir çok kez söyledik.

Türk tarafının endişelerini paylaşıyoruz.

Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyarak olur.

Bölgede kapsayıcı bir diyalog olmalı.

İnsani yardım konusunu da görüştük.

Suriyeli göçmenler vatanlarına dönmeli.

Bölgedeki barışı ve istikrarı, Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacak. Karşılıklı saygı olmazsa bu mümkün olmayacak.

Çok uzun bir çalışmadan sonra alınan karar Suriye'nin Türkiye sınırındaki sorunu çözüme kavuşturacak.

İŞTE 10 MADDELİK MUTABAKAT METNİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesi sonrası iki ülke arasında mutabık kalınan ‘Türkiye-Rusya Federasyonu Arasında Mutabakat Muhtırası’ yayınlandı.

Mutabakat maddelerini Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı:

1- Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün ve Türkiye’nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılığını teyit ederler.

2- Terörizmin tüm şekil ve tezahülleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.

3- Bu çerçevede, Tel Abyad ve Ras Al Ayn’ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.

4- Her iki taraf Adana Anlaşması’nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması’nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

5- 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00’den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km’nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.

6- Münbiç ve Tel Rıfat’tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.

7- Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır.

8- Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.

9- Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.

10- Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi’nin faaliyetlerini destekleyecektir.

Vira Haber