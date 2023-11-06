Japan Ship Machinery and Equipment Association [JSMEA] tarafından Türk Armatörler Birliği ve GİSBİR işbirliği ile düzenlenen bu etkinliğe 15’e yakın büyük Japon Gemi Makineleri ve parçaları üreten üretici firma katılacak ve yeni ürün ile yeni teknolojilerini tanıtacak.

'Türkiye-Japan Maritime Business Forum 2023' etkinliği 8 Kasım’da saat 12.00-18.00 saatleri arasında Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de düzenlenecek. Japon firmalarının üst düzey yöneticileri de yer alacağı bu etkinliğe aşağıdaki link üzerinden kayıt yapılabilir.

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Vira Haber