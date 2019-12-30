İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Türkiye Petrolleri'ne yeni genel müdür
Türkiye Petrolleri'ne yeni genel müdür

Türkiye Petrolleri'ne yeni genel müdür

Türkiye'nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinden Türkiye Petrolleri'nin (TP) Genel Müdürlüğüne Fidan Bayındır Yıldız atandı.

A+A-

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğüne Fidan Bayındır Yıldız atandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş hayatı boyunca pazarlama alanında farklı yönetim pozisyonlarında yer alan Yıldız, yıllar içinde edindiği tecrübeyle TP'nin yönetiminde yer alacak.

Çalışma hayatına 2001'de giren Yıldız, Procter&Gamble (P&G) ve Cigna Finans Emeklilik'te satış ve pazarlama bölümlerinde yönetici olarak çalıştı.

Yıldız, son olarak Cigna Finans Emeklilik'te, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmişti.

Vira Haber

Bu haber toplam 129 defa okunmuştur
Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.