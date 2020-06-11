Türkiye Tarihine Geçmiş En Büyük Gemi Kazaları

Deniz Ticareti, denizlerin sağladığı kolay, ucuz ve güvenli taşıma imkanlarından yararlanarak bir kıyıdan, diğerine mal taşınması ve mal mübadelesi esasına dayanmıştır. Zaman içinde ağırlıklı olarak yolcu ve yük taşıması ticaretine dönüşmüştür.

Özellikle koronavirüs salgını sürecinde deniz taşımacılığı en çok tercih edilen alanlardan biri oldu. Peki Türk kara sularında bugüne kadar kaç gemi kazası meydana geldi? Bilmediğiniz ve merak ettiğiniz tüm detaylarıyla tarihe geçen o kazalar…

1- SS KURTULUŞ

20 Ocak 1942'de Marmara Adası'nda kayalıklara çarparak batan SS Kurtuluş, II. Dünya Savaşı'nda Yunanistan'ın Nazi Almanyası'nın işgali altında bulunduğu dönemde bu ülkeye Türkiye'den insani yardım taşınmasında oynadığı rol ile tarihe geçmiş Türk kuru yük gemisidir. Mürettebat kazadan yüzerek kurtuldu.

2- MV İZMİR

3 Şubat 1957 yılında Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ)'ne ait MV İzmir lüks yolcu gemisi İzmir Körfezi'nde ABD bandıralı Howell Lukes şilebi ile çarpıştı. Kazada yolculardan 5 kişi yaşamını yitirirken MV İzmir gemisi bir yıl süren tamirat çalışmaları sonrasında 1958'den itibaren artık kıyı seferleri ile sınırlı kalacak şekilde yeniden faaliyete geçti.

3- ERTUĞRUL FIRKATEYNİ

Ertuğrul, Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılmış ve 19 Ekim 1863 Pazartesi günü Padişah huzurunda denize indirilmiş Osmanlı firkateynidir. Sultan 2. Abdülhamid, 1887'de Japonya Prensi Komatsu'nun bir savaş gemisiyle İstanbul'u ziyaret etmesinin ve kendisine hediyeler sunmasının ardından Japonya'ya heyet göndererek, karşı ziyaret yapılmasını emretti. Dönüş yolunda Kuşimoto açıklarında tayfuna yakalanan fırkateyn, 16 Eylül 1890'da kayalara çarparak battı. Kazadan sadece 69 denizci kurtuldu, 550'nin üzerinde Osmanlı leventi ise hayatını kaybetti.

4- INDEPENDENTA TANKER KAZASI

Independenta tanker kazası ya da Independenta faciası, 15 Kasım 1979 tarihinde ham petrol yüklü bir tanker gemisi ile bir kuru yük gemisinin çarpışması sonucu İstanbul Boğazı'nda meydana gelen kaza. Ham petrol yüklü Independenta isimli gemi, 27 gün süren büyük bir yangına ve çevre felaketine yol açtığı için kaza geminin ismiyle anılmaktadır. Kazada 43 gemi mürettebatı hayatını kaybetmiştir.

5-ÜSKÜDAR VAPURU FACİASI

Üsküdar vapuru faciası ya da Körfez Faciası, 1 Mart 1958'de İzmit Körfezi'nde Üsküdar adlı vapurun fırtınada alabora olup kısa sürede batması sonucu resmi rakamlara göre 392 kişinin yaşamını yitirdiği, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül sivil deniz kazasıdır. Türkiye’nin en ölümcül deniz kazaları arasında yer alan Üsküdar Vapur’u faciası her yıl hala anılmaktadır.

6- TCG DUMLUPINAR KAZASI

TCG Dumlupınar Denizaltısı, 4 Nisan 1953 yılında bir NATO tatbikatından dönerken Çanakkale Boğazı'nda Naboland adlı bir İsveç yük gemisiyle çarpışarak battı. Kaza sonucu 88 denizci şehit oldu.

7-BOĞAZDA İKİ GEMİ ÇARPIŞTI BİRİ BATTI

İstanbul Boğazı'nda koyun yüklü Lübnan bandıralı gemi ile Filipin bandıralı gemi çarpıştı. Kazada 22.000 koyun boğaz sularına gömüldü.

8-TANKEZ KAZASI

İstanbul Boğazı'nda Dolmabahçe açıklarında çarpışan iki Sovyet tankerinden denize sızan ince mazotun alev almasıyla yüzer Karaköy iskelesi ve Kadıköy vapuru yandı.

Vira Haber