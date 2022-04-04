Türkiye'de Deniz Dolgusu Üzerine 3. Havalimanı O İlimize Yapılacak

Giresun-Ordu Havalimanı sonrası yapımı süren ve önümüzdeki aylarda hizmete girmesi beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın ardından 3. olarak deniz dolgusu üzerine havalimanı yine bir Doğu Karadeniz şehri olan Trabzon'a yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Havalimanıyla ilgili yeni pist ve havalimanı çalışmasının bir iki ay içerisinde kesinleşeceğini söyledi. Mevcut olan tek pistin yeterli olmadığını ve yeni havalimanının bir zaruretten kaynaklandığını ifade eden Cora, "Büyük uçakların havalimanımızı kullanması halinde problemlerle karşı karşıya kalmaktayız. Aynı zamanda tek pist yeterli olmamaktadır. Yeni bir havalimanı bir zaruretten kaynaklanmıştır. Yeni bir havalimanı yapılması rantabl ve fizibl bir projedir. Trabzon'un bölgesine katkı sağlayacak ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak bir projedir. Bu manada 2022 yılı yatırım programına Trabzon yeni havalimanı olarak girmiştir. Bu manada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na teşekkür ediyoruz, minnettarız" dedi.

"Proje bir iki ay içerisinde kesinleşecek"

Mevcut havalimanı kullanımı devam ederken, herhangi bir hava ulaşımında aksamaya neden olmayacak şekilde yeni havalimanının mevcut havalimanının kuzeyine doğru deniz dolgusu şeklinde planlandığını kaydeden Cora, "Eğer mevcut havalimanını deniz dolgusu şeklinde yaptığımızda bunu merkezi bütçeden yapabilirsek mevcut havalimanının bulunduğu yeri de yine lojistik merkez olarak değerlendirme imkanına sahip olacağız. Çünkü mevcut havalimanımız bu ihtiyacı da görebilecek durumdadır, ilerleyen aşamada yeni havalimanı bittiğinde mevcut havalimanı da bu amaçla kullanabiliriz. Yapım modeli değiştirilirse merkezi bütçeden değil de eğer yap-işlet-devret gibi bir model olursa bu sefer mevcut havalimanını yap-işlet kapsamında değerlendirilmesi de söz konusu olabilir. Zannedersem proje bir iki ay içerisinde bu netleşecek ve bununla da ilgili adımlarımızı atmış olacağız" diye konuştu.

Cora, yeni pist ve havalimanı çalışması kapsamında havalimanının deniz tarafında alt kısmında bulunan Trabzonspor Tesisleri'nin de kamulaştırma alanına dahil olacağını ifade etti.

Vira Haber