Türkiye'de nükleer sızıntı alarmı

Rusya'da ay başında asker birlikte bir nükleer patlama gerçekleşti. Olayda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Olayın ardından Rusya’nın resm meteoroloji ajansı Rosgdromet, ülkenin kuzeybatısındaki Severodvnsk kentinde patlamanın meydana geldiği 8 Ağustos tarihinde radyasyon seviyesinin 16 kat arttığını duyurdu.

Nükleer izleme

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre; kazanın duyulmasının ardından Ankara da harekete geçti. Türkiye'de, potansiyel nükleer tehlikelere karşı bir erken uyarı sistemi bulunuyor. Ülkeyi etkileyebilecek düzeyde radyasyon sızıntısı olması durumunda uyarı verecek olan sistem, havadaki "gama radyasyon" düzeyindeki artışı algılıyor. Bunun için de ülkenin başta sınır bölgeler olmak üzere değişik noktalarına ölçüm istasyonları kuruldu.

Rusya’daki kaza sonrasında Karadeniz bölgesinde yer alan ölçüm istasyonlarından gelen veriler yakın markaja alındı. Ölçüm istasyonlarından alınan ve alınmaya devam eden verilerde, radyasyon seviyesinde olağan dışı bir artışa işaret görülmediği belirtildi. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK),rüzgar ve benzer meteorolojik gelişmelerle radyasyonun Türkiye'ye taşınma olasılığına yönelik projeksiyonlar da yaptı. Bu yönde bir risk görülmediği açıklandı. Ancak, haberde ölçüm rakamlarına ait bilgi yer almadı.

Rusya’dan radyasyon itirafı

Rusya resmi meteoroloji ajansı Rosgidromet, geçen hafta gerçekleşen patlamanın ardından radyasyon seviyesinin 16 kat arttığını duyurmuştu.

Rusya’nın Arhangelsk bölgesinde bulunan bir askeri tesiste geçen hafta füze motor denemesi sırasında yaşanan kazaya ilişkin Moskova yönetiminden yapılan yeni açıklamalar, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) ortadan kalkmasıyla yeniden tartışılmaya başlanan nükleer savaşa ilişkin kaygıları şiddetlendirdi.

Rusya’nın devlete ait nükleer enerji şirketi, Akkuyu nükleer projesinin de yüklenicisi olan Rosatom tarafından yapılan açıklamada, geçen perşembe meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 kişinin roket deneme merkezi personeli olduğu, patlamaya rağmen denemelere devam edileceği duyuruldu.

Radyasyon seviyesi 16 kat arttı

Rusya’dan kazayla ilgili dikkat çekici bir açıklama da radyasyon seviyesiyle ilgiliydi. Meteoroloji kurumundan yapılan açıklamada, Severodvinsk şehrinde kimi bölgelerde radyasyon seviyesinin 16 kat arttığı bildirildi. Patlamanın ardından Savunma Bakanlığı yetkilileri şehirdeki radyasyon oranında bir yükselme olmadığını açıklamıştı.

Vira Haber