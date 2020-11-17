Türkiye'den Rusya'ya 10 Milyon Dolarlık İhracat Kapısı

Mersin ve bölgesindeki anlaşmaların yapılmasıyla birlikte gemi, Rusya'ya ilk seferinde narenciye taşıyacak. Zonguldak Limanı'ndan geniş kapsamlı olarak başlatılan Ro-Ro seferinin haftada iki gün olarak sürdürülmesi planlanıyor.

Başlangıç sürecinde 10 milyon dolar ihracat getirisi olması planlanan seferlerde gemi sayılarının da arttırılması bekleniyor.

"ÜLKEMİZ ÜRETEN, ÜRETTİĞİNİ SATAN ÜLKE KONUMUNA GELMİŞTİR"

Seferlerin kazasız bir şekilde gerçekleşmesi için adaklık kurbanın kesilmesi ve duaların yapılmasın ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. İstanbullines şirketine ait Birdeniz N adlı Ro-Ro gemisine geçen protokol üyeleri burada seferlerin hayırlı olmasını diledi. Türkiye'nin üreten; ürettiğini de satan ülke konumuna geldiğini belirten Vali Mustafa Tutulmaz, "İnşallah bu başlangıç başka başlangıçların da devamı olur. Kalıcı olur" diye konuştu.

Zonguldak'ın limanlarıyla ülke ekonomisine katkı sağladığını belirten Vali Mustafa Tutulmaz, şöyle dedi:

"Ülkemiz adına güzel bir faaliyetin başlangıcında hep beraberiz. Bugün ilimizden bir başka Ro-Ro seferini daha başlatıyoruz. Daha önce Ukrayna'ya ilimizden üç kez sefer yapılıyordu. Şimdi Mustafa Çakır kardeşimizin şirketiyle de Rusya'ya bir sefer başlatılıyor. Haftada iki sefer ile ülkemizin ürettiği malların Rusya'ya ulaşımı sağlanmış olacak. Son yıllarda yapılan çalışmalarla ülkemiz üreten, ürettiğini satan bir ülke konumuna gelmiştir. Emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Burada ilimiz adına bu çok önemli. İlimiz Filyos Limanı ile inşallah önümüzde çok daha ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacaktır. Şu anda da Ereğli Limanı, Eren Limanı ve Zonguldak Limanı'yla da ülkemize katkı sağlamaya devam ediyor. Ülkemizin zenginliği açısından bunlar önemli. Deniz yolunun kullanılması önemli. Bunu il olarak yapıyor olmaktan da duyduğum mutluluğu ifade ediyorum. İnşallah bu başlangıç başka başlangıçların da devamı olur. Hayırlı olsun, kalıcı olur."

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve Milletvekili Hamdi Uçar da girişimci şirketlere teşekkür ederek başarılarının devamını dilediler. Krugozor Lines Şirketi'nin Genel Müdürü Elbrus Hüseynov da "Zonguldak'tan Türkiye'nin ürünlerini taşınmasını Mustafa Çakır ile tanıştıktan sonra Zonguldak şehrini, limanı bize buradan ticaretin Rusya'ya yapılması konusunda ve bu işte Mustafa bey ile tanıştık. Teşekkürlerimi bildiriyorum" şeklinde konuştu.

"HAFTADA İKİ SEFERLE AYDA 10 MİLYON DÖVİZ GETİRİSİ"

Çakır Denizcilik Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çakır, Covid-19 salgını sebebiyle küresel piyasaların İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa bu kadar dar boğaza girdiğinin altını çizdi. Limanların da tarih boyunca turizm ve ekonomik açıdan merkezi konumda olduğunu belirten Çakır, Zonguldak Limanı'ndan Rusya'ya başlatılan seferler hakkında şunları söyledi:

"Dünya ekonomik küresel piyasalar Covid-19 salgını sebebiyle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa bu kadar dar boğaza girdi. O yüzden bu tür ihracat, ithalat, sanayi, işlemler ticaretler bu aralar daha çok önemini arttırdı. Tarih boyunca bilindiği üzere limanlar o ülkenin hem turizm, hem ekonomiksel açıdan merkezi durumundadır. Çok önemlidir. Çünkü o liman o ülkenin dışarıya açılan kültürel, ekonomik ve sosyal kapısıdır. Biz bu değer yargılarımızın farkındayız. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Bunları değerlendiriyoruz. Hacim olarak yüksek, maliyet olarak düşük deniz yolu ticaretin ülke ekonomisine katkısı çok büyük. Rusya-Zonguldak, Rusya-Türkiye arasında Kavkas Limanı arasında bir hat kurduk. Bu ülkemize büyük katkı sağlayacaktır. Döviz getirisi olacaktır. Şu an tek gemiyle başladık. Haftada iki seferle ayda tahminimiz sadece döviz getirisi 10 milyon civarında. İnşallah biz bu gemi seferlerimizi ikiye, dörde çıkartma aşamasındayız. Mersin Çukurova tarafında anlaşmalarımız sağlandı. Rusya'da bağlantılarımız oldu. Şu an gemimiz kalkacak. Yüklerimiz, tırlarımız hazır. Buradan mülki idare amirimiz Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, Liman Başkanımız, idari kuruluşlar, müdürlerime, siyasi kuruluş, sivil toplum kuruluş olsun hepsine teşekkür ediyorum. Normalde Rusya'ya gidecek olan bölgeye Türkiye'den herhangi bir ihracat tırı normal şartlarda 8-10 günde gidiyor. Biz kurduğumuz Ro-Ro hattıyla bunu 1-2 güne indirdik. Bu daha çok ihracat, daha çok döviz demektir."

Gemi, narenciye yüklerinin tamamlanmasının ardından Rusya'nın Kavkas Limanı'na hareket edecek.

Vira Haber