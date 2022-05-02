Türkiye'den Ukrayna'ya Gıda Yardımı
Türkiye'den Ukrayna'ya gıda yardımı götüren gemi Cumartesi günü Sakarya'nın Karasu limanından ayrıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, geminin Romanya'nın Köstence limanına doğru hareket ettiğini duyurdu.
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Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna'ya gidecek gıda yardımı yüklü ilk gemiye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Geminin cumartesi günü Sakarya'nın Karasu limanından ayrıldığı bilgisi verildi.
Yardım programının Karasu'dan düzenli olarak devam edeceği belirtildi.
Paylaşımda şu sözler yer aldı:
"Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından gıda yardımı ile yüklenen gemi, dün Karasu limanımızdan Ukrayna'ya ulaştırılmak üzere Köstence limanına hareket etti. Söz konusu yardım programı Karasu’dan düzenli olarak devam edecektir."
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