"Türkiye’nin Kadın Balıkçıları" projesine ödül

Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Avlama Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Huriye Göncüoğlu Bodur, çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliği kavramından hareketle, balıkçılık sektöründe kadın ve erkeğin eşit olarak yer aldığı bir proje hayaliyle çalışma başlattı. "Türkiye’nin Kadın Balıkçıları" projesi kapsamında, kadın balıkçıların güçlendirilmesi için 20 köyde 375 kadınla çalışarak eğitimler verilirken, proje ile Öğr. Gör. Dr. Göncüoğlu Bodur, balıkçılıkta dezavantajlı gruplara bilgi akışı ve yayılımını sağlamayı hedefliyor.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’a projeyle ilgili bilgi veren Göncüoğlu Bodur, Türkiye’de ilk kez Kadın balıkçı komisyonu kurulduğunu ve bu komisyonun kadın balıkçıların birlikte hareket edebilmesine fırsat sağladığını söyledi. Öğr. Gör. Dr. Huriye Göncüoğlu Bodur, "Kurulan komisyon lobicilik yaparak, sorunlaşmış sistemi değiştirmeyi ve kadın balıkçıların görünür olmalarını sağlamayı amaçlıyor; ayrıca genç kadın balıkçıların liderlik ve gücüne odaklı eğitimler vererek, balıkçılıkta diğer dezavantajlı gruplara bilgi akışı ve yayılımını sağlıyor. Bu komisyonun kurulmasıyla birlikte kadın balıkçıları güçlendirmek için onlara özgü bir eğitim modeli geliştirdik ve köy köy gezerek bunu yaygınlaştırdık. Eğitim modelinde, kadın balıkçıların hem mesleki hem de liderlik becerilerini geliştirecek eğitim faaliyetleri ve çocuklarına toplumsal cinsiyet eşitliği temelli eğitimler yer almaktadır. Ege ve İç Anadolu’da hem denizde hem de iç sularda 20 balıkçı köyünde 375 kadın balıkçıyla çalıştık. Çarpan etkisiyle, balıkçılık sektöründe, yaklaşık 16 bin balıkçıya ulaştık ve çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Projeye uluslararası ödül

Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağı olan Ashoka Vakfı tarafından ‘Uluslararası Sosyal Girişimcilik’ ödülü alan ‘Türkiye’nin Kadın Balıkçıları’ projesi ile Dr. Bodur, Ashoka Türkiye’nin üç sosyal girişimcisinden biri olmaya hak kazandı.

EÜ Su Ürünleri Fakültesinin Türkiye’de birçok alana katkı sağladığını ve dünya çapında çalışmalar yaptığına dikkat çeken Rektör Budak, "Balıkçılık sektöründe hem avcılık hem de yetiştiricilik alanında fakültemizin öğretim elemanları önemli çalışmalar yapıyor. Ülkemizde özellikle kırsal alanda ve deniz kenarlarında kadın balıkçılarımızın sosyal durumlarını ortaya koyan birçok çalışmaya imza atıyorlar. Bunlardan biri de yine fakültemiz Öğretim Görevlisi Doktor Huriye Göncüoğlu Bodur’un projesi. Ülkemizdeki kadın balıkçıların sorunları, neler yapması gerektiği, örgütlenmesi, kooperatifçiliği ve balıkçılık sezonu dışında yapabilecekleri ekonomik anlamda neler olduğu konusunda birçok projeye imza attı. Proje dünya çapında ve Avrupa’da çeşitli ödüller alıyor. Hocalarımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Vira Haber