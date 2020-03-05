TÜRKİYE’NİN MALDİVLERİ SALDA GÖLÜ

Denizinin hem mavi hem yeşilden rengini aldığı, zaman zaman turkuaza kaçan tertemiz renginden dolayı Türkiye’nin Maldivleri olarak dillendirilen Salda Gölü Burdur ilinin Yeşilova ilçesi sınırlarındadır.

Salda Gölü son zamanlarda adından bahsettirmeye başladı. Oysa adını ülkemizin en temiz gölleri arasında birinci sıralarda görmemiz çok önemli detaylardan biri. Ayrıca derinliği 184 metre olan Salda Gölü ülkemizin en derin, dünyanın ise üçüncü derin gölü. Doğal Sit Alanı ilan edildiği için çevresinde yapı göremezsiniz. Salda Gölü hakkında en ilginç bilgilerden birisi de dünyada Mars gezegeninin özelliklerini taşıyan iki yerden birisi olması. Bu bilgi 1996 yılında İskoçya’nın Glasgow Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mike Russel ve ekibi Salda Gölü’nün zemin ve toprak yapısı ile ilgili bilimsel araştırmalarda bulunmak için ilçeye geldiğinde öğrenildi. Salda Gölü’nde bulunan magnezyum yüklü beyaz kayaların, Mars’ta bulunan kaya yapısına benzediği sonucuna ulaşıldı. Aynı zamanda göl suyunun magnezyum, soda ve killi yapısı nedeniyle bazı cilt hastalıklarında tedavi amaçlı kullanıldığı da bilinmektedir.