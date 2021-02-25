Türkiye’ye Gelen Gemilerin Yüzde 19’u Kocaeli'ye Uğradı

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi’nin şubat ayı meclis toplantısına katılım sağlayan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Halil Yıldız, "Ülkemizin geçmişten günümüze üretimde anahtar konumunda bulunan Kocaeli’nin ortaya koymuş olduğu katma değer hepimizin gurur kaynağı olmuştur” dedi

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi’nin Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Halil Yıldız, Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar, Yalova Liman Başkanı N.Hakan Pekşen’in de katılımlarıyla video konferans sistemi üzerinden yapıldı. İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Dr. Kürşat Bal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Halil Yıldız, "Ülkemizin geçmişten günümüze üretimde anahtar konumunda bulunan Kocaeli'nin ortaya koymuş olduğu katma değer hepimizin gurur kaynağı olmuştur" sözleriyle başladığı konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

KOCAELİ, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANIMIZIN TAKİBİNDE

"Hepimizin bildiği gibi üretimin olduğu her yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde de denizcilik ön plana çıkmaktadır. Bugün Kocaeli'de ticaretin bu düzeyde gelişmesinde en büyük etkenlerden biri ticarete yön veren sizler ve kentin coğrafi konumudur. Ülkemizin

1. Avrupa'nın ise, 7. büyük liman bölgesi olan Kocaeli’nin faaliyetleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu tarafından da ilgiyle takip edilmektedir. Bakanlık olarak, çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Faaliyetlerimizi sürdürmeye de bütün gücümüzle devam edeceğiz. Kocaeli Liman Başkanlığı'mız idari sınırları içerisinde bulunan 35 limanımızda 2020 yılı içerisinde 26 milyon ton sıvı dökme yük, 18 milyon ton katı dökme yük, 14 milyon genel kargo olmak üzere toplamda 58 milyon ton yük elleçlemesi yapılmıştır. 1.8 milyon da TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşmiştir. Ayrıca, Kocaeli limanlarımızda 1 milyon araç elleçlemesi yapılmıştır. Bildiğiniz gibi 1915 Çanakkale Köprüsünün tabyaları da, Kocaeli'de bulunan bir tersanemizde üretilmektedir. Ayrıca diğer tersanelerimizde tanker, römorkör yapımına ilave olarak yat üretimi faaliyetleri de, Bakanlığımızca ilgiyle takip edilmektedir.

HER TÜRLÜ FEDAKÂRLIĞA HAZIRIZ

Gemi sanayimizde de Kocaeli'nin daha fazla katma değer üreteceğine yürekten inanıyoruz, yapabileceğimiz her türlü katkıyı da sunmaya gayret edeceğiz. Genel Müdürlüğümüz olarak Kocaeli'nin denizcilikte marka konumda olması yolunda her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum."

BAŞKAN DOĞUSEL, ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLEDİ

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel ise, Gara şehitlerimize rahmet dileyerek başladığı meclis konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, tüm dünya gibi bir yılı aşkın süredir Covid-19 pandemisiyle mücadele etmesine rağmen, özellikle ihracatta rekorlara imza atmaya devam ediyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz yılın son çeyreğinde ihracatta rekor üzerine rekor kırılmıştı. Türkiye toplam ihracatının %30’u bu çeyrekte karşılandı. Geçtiğimiz yıl Kocaeli gümrüklerinden toplamda 26 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşırken, bu yıl ocak ayında 2 milyar 392 milyon dolarlık bir rakama ulaştık. Bu, Türk ekonomisi adına umut verici.”

UMUTLU HAL, EKONOMİYE YANSIYACAK

“Dünyamız zor bir yılı geride bırakırken yeni yıla, yani 2021’e umutla girdi. Yeni yıl itibariyle Covid-19’a karşı aşılamanın başlaması, ülkemizde alınan kısıtlama tedbirlerinin ardından vaka sayılarında artış yaşanmaması ve buna bağlı olarak sağlık sistemimizin ayakta kalması, umutlu oluşumuzun asıl sebeplerindendi. Kuşkusuz ki bu umutlu hal içinde yaşadığımız yılın ekonomisine de yansıyacak Türkiye dünyadaki yerini daha da sağlamlaştıracaktır. Bunun için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.”

EKONOMİK VERİLERİ SUNDU

Öte yandan Başkan Doğusel, ekonomik verileri ise şu şekilde paylaştı: “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ocak ayında ihracatımız 2 milyar 392 milyar dolar olurken ithalatımızın ise 3 milyar 808 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Ocak ayında en çok ihracat yapan gümrük kapımız 884 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden İzmit’te 870 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde 1 milyar 329 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Derince Gümrük Müdürlüğü’nde ise 1 milyar 270 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. Ocak ayında Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 4 milyar 381 milyon lira. Geçtiğimiz yılın aralık ayına göre ihracatta yarım milyar dolarlık, ithalatta ise 600 milyon dolara yakın bir azalma mevcuttur. Buna bağlı olarak vergi gelirleri de 1 milyar 184 milyon lira azalmıştır.

TÜRKİYE’YE UĞRAYAN GEMİLERİN 5’TE BİRİ KOCAELİ’YE AİT

Gemi istatistiklerine gelirsek; 2021 yılı Ocak ayında Kocaeli’ye 241 adet Türk bayraklı gemi, 528 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 769 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin neredeyse 5’te biri, yani yüzde 19’u Kocaeli ilimize aittir.

Yüklemede 2 milyon 671 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 4 milyon 23 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 6 milyon 694 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamda %16.6’lık pay almıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 158.410 TEU ile, Türkiye genelinde 3. sıradadır.”

SEKTÖREL SORUNLAR LİMAN BAŞKANLARIYLA DEĞERLENDİRİLDİ

İzmit Körfezi ve Kocaeli limanlarımızın durumu ile ilgili ve görüş ve önerilerin ele alındığı toplantıda, meclis üyeleri denizcilik sektörüyle sorunlarını Kocaeli ve Yalova Liman Başkanlarına iletti. Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar, Yalova Liman Başkanı N.Hakan Pekşen ise, denizcilik sektörüne ilişkin güncel çalışmaları ve çözüm önerilerini aktardı.

Meclis toplantısı, üyelerin dilek ve temennilerini iletmesinin ardından sona erdi.

Vira Haber