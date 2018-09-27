Türkiye'ye ilk kez kasırga geliyor

Akdeniz ve Ege’de son günlerde büyük bir meteoroloji hareketlilik yaşanıyor. Saatte 100 - 200 km'lik hıza ulaşması beklenen kasırganın Yunanistan’ın güneyinden Ege Bölgesi’ne doğru hareket etmesi halinde Türkiye'nin ilk kasırgası olabileceği öngörülüyor.

Akdeniz'de oluşan ve saatteki hızı 200 kilometereye kadar çıkması beklenen kasırganın Türkiye'yi de etkisi altına alabileceği öngörülüyor. Tahminlere göre İyon Denizi üzerinde hafta sonu kasırga oluşacak. 28 Eylül Cuma günü sürekli rüzgarlarla birlikte İyon Denizi üzerinde güçlenecek olan kasırga 29 Eylül Cumartesi gününden itibaren Yunanistan’ın güneyinde bulunan Mora Yarımadası üzerinden Ege Bölgesi’ne doğru hareket edecek.

28 Eylül Cuma günü sürekli rüzgarlarla birlikte İyon Denizi üzerinde güçlenecek olan kasırga 29 Eylül Cumartesi gününden itibaren Yunanistan’ın güneyinde bulunan Mora Yarımadası üzerinden Ege Bölgesi’ne doğru hareket edecek. Kasırganın 30 Eylül Pazar günü Kıyı Ege’de rotası tam belli olmamakla birlikte Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla arasından kıyı şeridinden giriş yapması bekleniyor. Kasırga sürekli esen rüzgar ile (saatteki hızı 100 kilometre ve 200 kilometre arası) İyon Denizi’nden Ege – Akdeniz’e doğru hareket ederek etkisini gösterecek. Büyük tehlike içeren kasırga; kuvvetli rüzgarları, aşırı yağmurları ve Ege ile Akdeniz’de beklenen dalga yüksekliği ile Cumartesi Yunanistan’ın güney kıyılarında; Pazar ve Pazartesi ise Türkiye’nin Ege kıyılarında büyük risk taşıyor.

'KASIRGA DAHA DA KUVVETLENEBİLİR'

Kasırganın rotası tam belli olmamakla birlikte tahmin modellerinde ağırlıklı Yunanistan’ın güneyinde bulunan Mora Yarımadası üzerinden Ege Bölgesi gözükmektedir. Ancak bazı tahmin modelleri kasırganın etkilerini Türkiye için daha da kuvvetlendirerek Mora yarımadası ile Girit adası arasındaki bölgeden gireceğini, bu şekilde Yunanistan’da kara ile temas etmeden doğrudan Türkiye sahillerine 2. kategoride bir kasırga olarak gelebileceğine dikkat çekiyor.

AŞIRI YAĞIŞ VE RÜZGARA DİKKAT!

Kasırganın İyon Denizi üzerinden hareket ederek Kıyı Ege sahiline girmesi bekleniyor. Şayet tahmin modellerinde beklenen tablo gerçekleşirse Kıyı Ege sahil şeridinde çok kuvvetli rüzgarların yanında aşırı yağış da görülecek. İzmir gibi birçok Kıyı Ege sahil şeridinde birkaç saat içerisinde metrekareye yer yer 100 kilogram ve üzeri yağış düşebilir. Muhtemel aşırı yağış sebebiyle sahil şeridinde yer alan şehirlerde kara ile deniz birleşmeleri yaşanabilir. Ayrıca kasırga İzmir’de bofor rüzgar ıskalasında son ölçek olan 12 bofor kuvvetinde (115-140 km/sa) rüzgara neden olabilir.

KASIRGANIN ETKİLERİ MARMARA’DA DA GÖRÜLEBİLİR!

Kasırga, Yunanistan’ın güneyinde bulunan Mora Yarımadası üzerinden Ege Bölgesi’ne doğru hareket ederek, Türkiye’de Kıyı Ege ile Marmara Bölgesi’nde aşırı yağışlara neden olabilir.

Tahmin modellerine göre 30 Eylül Pazar ve 1 Ekim Pazartesi günleri Kıyı Ege ile Marmara Bölgesi’nde kısa süre içerisinde yer yer 100 kilogram ve üzeri yağış düşecek. Tahminlerdeki bu yağış miktarı kuvvetli rüzgarın yanında birçok şehirde sel ve su baskınlarına neden olabilir. Kasırganın fırtınanın yanında nasıl yağış bıraktığı yukarıdaki animasyonda çok net belli olmaktadır.

NEDEN TROPICAL MEDICANE?

Akdeniz üzerinde oluşan bu kasırgaların adı "Mediterranean" ve "hurricanes" kelimelerin birleşiminden oluşuyor. Tropical Medicane adi verilen bu kasırgalar Akdeniz'in orta kesimlerinde etkili olurken, ilk defa yurdumuzu ciddi boyutta etkilemesi bekleniyor.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Öte yandan İzmir’de, şiddetli fırtına nedeniyle kent genelinde birçok farklı noktada ağaçlar devrildi.

Edinilen bilgiye göre, kent genelindeki şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle kent genelinde ağaçlarda devrildi. Belediye ekipleri, koordineli bir şekilde çalışarak şiddetli fırtınaya dayanamayarak devrilen ağaçlara müdahalede bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine söz konusu adreslere intikal eden ekipler, ağaçları bulundukları noktalardan kaldırarak herhangi bir kaza olmasını önledi. Fırtınanın sebep olduğu olaylara müdahale eden belediye ekipleri, sabahın ilk ışıklarına kadar nöbetini sürdürdü.

Vira Haber