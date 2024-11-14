“TÜRKLİM Geleceğin Limanları Çalıştayı” Tamamlandı

Limancılık sektörünün geleceğine yönelik ihtiyaçlara çözüm üretme amacı güden ve sürdürülebilir limancılığı vurgulayan çalıştay, “Sürdürülebilir, Güvenli, Dijital Geleceğin Limanları” teması ile sektör temsilcilerini, paydaş ve uzmanlarını bir araya getirdi.

Sektörün en önemli buluşma noktalarından biri haline gelen TÜRKLİM Çalıştayı, bu yıl limanlarda sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve iş sağlığı güvenliği (İSG) konularına odaklanarak, limancılık alanında yeni standartları ve en iyi uygulama örneklerini gözden geçirmeyi ve farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Çalıştayın açılış konuşması TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Erçelik ve Sağlıki, Emniyet ve Çevre (SEÇ) Çalışma Grubu Başkanı ve TÜRKLİM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kürşat Bal tarafından gerçekleştirildi. TÜRKLİM Başkanı Hamdi Erçelik, konuşmasında iş sağlığı ve güvenliğinden dijital dönüşüme, sürdürülebilirlikten yeşil dönüşüme kadar pek çok önemli konuya değindi. Türkiye limancılık sektörünün hedeflerine ulaşabilmesi için verimlilik ve güvenlik konularında yapılan dijital yatırımların önemine vurgu yapan Erçelik, 2023’te Türkiye limanlarında 525 milyon ton elleçleme gerçekleştirildiğini ve 2050 yılında bu rakamın iki katına çıkmasının öngörüldüğünü belirtti. Bu kapsamda entegre sistemlerin ve teknolojik altyapının oluşturulmasının sektöre büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca Erçelik, limanların yalnızca kendi emisyonlarını değil, bağlantılı tüm taşıma ağlarının karbon ayak izini azaltmayı hedeflediklerini belirtti. Yeşil dönüşümün bir "görev" olduğunu ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmanın herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Çalıştayın sunuculuğunu ise yıllardır severek dinlediğimiz ünlü radyocu ve program yapımcısı Geveze üstlendi.

Sürdürülebilirlik, Dijitalleşme, Yeşil Limanlar ve İş Güvenliği Temaları Ele Alınıyor

Etkinlik kapsamında, sektördeki iyi uygulama örnekleri ve yeni teknolojiler üzerine bilgi alışverişi sağlanırken; TÜRKLİM, sektörün gelişimine katkı sağlamak üzere alanında uzman konuşmacıları, ulusal ve uluslararası paydaşları bir araya getirdi.

Türk limanlarının sürdürülebilirlik stratejilerinin tartışıldığı ilk gün oturumlarında Dr. Ersel Zafer Oral, Prof. Dr. Mustafa İnsel ve sektörde faaliyet gösteren firmalar ve çalıştayın kıymetli sponsorları tarafından sunumlar yapıldı. Dr. Ersel Zafer Oral “Türkiye Limanları” sunumu ile geçmişten günümüze Türkiye Limanlarını değerlendirirken, “Yeşil Liman Çevresel Sorumluluk ve Ekonomik Fayda” konulu sunumuyla Prof. Dr. Mustafa İnsel, limanların çevre dostu uygulamaların ekonomik faydalarını ele aldı. Günün devamında, “Limanlarda X Ray Uygulamaları”, “Limanlarda Kalıcı Ekonomik Üst Yapı Çözümleri”, “Limanlarda Enerji Sistemleri”, “Limanlarda Yeşil dönüşüm ve Uygulama Örnekleri” ile “Güneş Enerjisi”, “Cold Ironing”, “Karbon Emisyonların Azaltılması Konusunda Geri Dönüşüm” ve “Limanlarda Emisyon Azaltımı Çalışmaları” başlıklı sunum ve oturumlar gerçekleştirildi.

Çalıştayın ikinci günü katılımcıların bireysel ve grup olarak odaklanmasını ve birbirleriyle uyumunu pekiştirmek maksadıyla toplu Ritim ve Terapi Etkinliği ile başladı. Bu etkinliği takiben çalıştay planlandığı gibi dijitalleşme ve yeşil dönüşüm konularında öncü çalışmalarla dikkat çeken firmaların katılımıyla devam etti. Limanlarda Dijitalleşme başlıklı oturumda gerçekleştirilen “Limanlarda TOS Sistemleri (Terminal Operating Systems)”, “Akıllı Girişler” ve “Akıllı Limanlar” başlıklı sunumlar ile limanların dijitalleşme sürecindeki yenilikçi çözümleri gözler önüne serildi.

TÜRKLİM Genel Sekreteri Faruk Doğan, “Akıllı Limanlar” başlıklı sunumunda, limancılık sektöründeki dijitalleşme süreçlerinin önemine değindi. Sunumda, dijital dönüşüm modülleri, akıllı liman teknolojileri ve bunların kullanım alanları detaylandırıldı. Türkiye’deki akıllı liman uygulamaları ve karşılaşılan zorlukları da ele alan Doğan, sektörün geleceğine dair önemli perspektifler sundu. Ayrıca, operasyonel mükemmellik ihtiyacı, artan rekabet, güvenlik tehditleri, çevresel kaygılar ve yapısal değişikliklerin akıllı liman ve lojistik çözümlerine olan gereksinimi artırdığına dikkat çekti. Faruk Doğan’ın ardından yapılan sunumlar ile de “Limanlarda 5G Teknolojisi” ve “Limanlarda X-Ray Sistemleri” gibi güvenlik alanında önemli teknolojilerin kullanımı üzerine önemli bilgi paylaşımları yapıldı.

SEÇ Yönetimi Paneliyle Güvenlik Konuları Derinlemesine Tartışıldı

Çalıştayın ikinci gününde, İSG yönetimi alanında önemli isimlerin katılımıyla ve Dr. Kürşat Bal’ın moderatörlüğü ile “Limanlarda SEÇ (Sağlık, Emniyet ve Çevre) Yönetimi” başlıklı panel hayata geçirildi. Çalıştaya İsviçre merkezli MEDLOG firmasından katılan Jorge Martin Diaz de Espada katılımcılara Avrupa limanlarındaki İş Sağlığı, Güvenliği, Çevre ve Akıllı Liman uygulamalarını aktardı. Ayrıca sektörün öncü firma ve uzmanları, SEÇ yönetiminde veri analitiği, yapay zeka destekli çözümler ve yeni nesil teknolojik yaklaşımlar üzerine kapsamlı bilgi aktarımları gerçekleştirdi.

İki gün süren çalıştay programı TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Erçelik’in kapanış konuşması ve TÜRKLİM Kurumsal İletişim Müdürü Gülem Canbolat’ın teşekkür konuşması ile tamamlandı.

Çalıştay Programı Kapsamında Gala Gecesi Düzenlendi

Etkinliğin ikinci gününün sonunda düzenlenen Gala Gecesi ile katılımcıların pozitif bir atmosferde bir araya gelerek hem sektör aidiyetinin güçlendirilmesi hem de motivasyonun artırılması ve çalıştay yorgunluğunun atılması planlandı. Oldukça keyifli ve eğlenceli geçen Gala Gecesi, sektör temsilcileri arasında iş birliğini teşvik ederken; bilgi paylaşımı ve iş bağlantılarının güçlendirilmesine de katkı sağladı.

Çağı yakalayan teması, kapsamlı konuları, uzman sunumları ile tüm katılımcılar tarafından son derece pozitif değerlendirilen TÜRKLİM Çalıştayının altıncısı için beklentilerin şimdiden çok yüksek olduğu gözlemlendi.

Vira Haber