TÜRKLİM’in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Erçelik Oldu

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nin (TÜRKLİM) 27’nci Olağan Genel Kurulu 8 Mart Cuma günü yapıldı. TÜRKLİM üyeleri ve sektör temsilcilerinin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan ve İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak da toplantıya katıldı.

Genel Kurul toplantısında önce Divan Heyeti belirlendi. Divan Heyeti başkanlığına Kürşat Bal, başkan yardımcılığına Bilgin İşler seçildi. Ardından kürsüye çıkan TÜRKLİM 26’ncı Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir yaptığı konuşmada 100 yaşını deviren Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk denizciliğinde ve limancılığında geldiği noktayı değerlendirdi. TÜRKLİM Genel Sekreteri İrfan Bilgin faaliyetler ve gelir-gider tablosu ve denetim raporunu üyelerin bilgisine sunduktan sonra yeni dönem TÜRKLİM Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri seçimi yapıldı. Hamdi Erçelik oybirliğiyle TÜRKLİM 27’nci Dönem Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunu olan ve 2021’den beri Borusan Limanı Genel Müdürlüğü görevini yürüten Erçelik, önceki dönemde TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’ydı.

Vira Haber