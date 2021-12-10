Türksat 5B İçin Tarih Belli Oldu

Karaismailoğlu, Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlediği basın açıklamasında, şirketin uydu, kablo TV ve e-Devlet hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.

Türksat 5A haberleşme uydusunun 8 Ocak'ta uzaya gönderildiğini hatırlatan Karaismailoğlu, "Yakın bir zaman önce de Türksat 5B haberleşme uydumuzu Airbus tesislerinden teslim aldık. Uydumuz Fransa’dan ABD'ye 29 Kasım'da sevk edildi." diye konuştu.

Karaismailoğlu, uyduyu fırlatma hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, "Türkiye’nin haberleșme alanındaki faaliyetlerinin konușulacağı, Türksat 5B uydusunun yörüngeye fırlatılacağı ve ülkemizin gençlerini bulușturacağımız '2'nci Uydu Teknolojileri Haftası'nı 18-19 Aralık'ta Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde gerçekleştireceğiz. Türksat 5B uydumuz, 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58’de Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacak." ifadelerini kullandı.

Türksat 5B’nin uydu filosuna katacağı yeniliklere dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Türksat 5B, Türkiye’nin uydu ve iletişim imkanı olan Ka-Bant kapasitesini 15 kat artıracak. Faydalı yük ve güç değerleri açısından en güçlü uydumuz olacak Türksat 5B, sabit sınıf uydularına göre 20 kat daha fazla verimliliğe sahip. Kapsama kapasitesi hayli geniş olacak uydumuzla Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelere hitap edebileceğiz. Yeni uydumuz ayrıca, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda 55 Gbps’den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak."

Türksat 5B Denizcilik Sektöründe Etkin Rol Oynayacak

Karaismailoğlu, Türkiye'deki yerli ve milli uydu yapım çalışmalarının en güzel örneklerinden birinin Türksat 5B’de görüldüğüne işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Türksat tarafından belirlenen 'Yerli Endüstri Katkı Programı' Türksat 5B’de uygulandı. Ülkemizde üretilen iki haberleşme ekipmanı Türksat 5B uydusunda kullanılıyor. Bu sayede, ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi, Türksat 5B uydusuyla gerçekleşecek. 42 derece doğu yörüngesinde 35 yılı aşkın süre hizmet verecek uydumuz aynı zamanda, denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin bir biçimde yerini alacak. Ayrıca, Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle, karasal altyapıyla erişilemeyen yerlere internet altyapısını rahatlıkla kurabileceğiz."

Vira Haber