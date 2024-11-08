“TURMEPA 30. Yıl” Teknesi Yola Çıkıyor

AISIN Otomotiv iş birliğiyle “TURMEPA 30. Yıl” atık alım teknesi hayata geçiriliyor. Yapımına başlanan teknenin, 2025 yılı yat sezonunda suya inerek, denizlerimizin temizliği için göreve başlaması planlanıyor. Yeni teknesi ile mavi yarınlarımız için açtığı koruma şemsiyesini daha da genişletecek olan TURMEPA, Ege ve güney koylarımızdaki gücünü artırmayı hedefliyor.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, 30 yılda hayata geçirdiği 100’ün üzerinde projeye bir yenisini daha ekledi. AISIN Otomotiv iş birliği ile hayata geçirilecek olan TURMEPA 30. Yıl teknesi, derneğin Ege ve güney kıyılarındaki gücünü artırma hedefiyle mavi yarınlarımızı koruma misyonuna önemli bir katkı sağlayacak. 15 tonluk kapasitesi ile ihtiyaç olan bölgelerde daha verimli çalışması planlanan 30. Yıl teknesinin, daha fazla tekneye hizmet vermesi ve yakıt tüketimi konusunda tasarruf sağlaması amaçlanıyor.

İş birliği kapsamında AISIN Otomotiv’in Tuzla’daki merkezinde ekim ayında gerçekleştirilen imza törenine, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, TURMEPA Başkan Yardımcısı İbrahim Yazıcı, AISIN Türkiye Başkanı Murat Ayabakan ve Başkan Yardımcısı Hideki Kunitake katıldı.

Şadan Kaptanoğlu, derneğin 30. yılına özel hayata geçirilen proje hakkında şunları söyledi: “30. yaşını kutlayan derneğimiz çok önemli bir projeye imza atıyor. AISIN Ailesi iş birliği ile atık alım filomuza yeni bir tekne kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kamu yararına çalışan bir dernek olarak denizlerimize böylesi önemli bir hizmeti götürmek ve fayda sağlamak bizler için çok gurur verici. AISIN gibi değerli kurumların destekleri büyük örnek teşkil ediyor ve başka kurumlar için de özendirici oluyor. Çünkü denizler hepimizin ve onu korumak da bizlerin görevi. Bu önemli projede bizimle beraber olan ve destek veren AISIN Ailesi’ne çok teşekkür ederiz.”

Çocuklarımıza temiz denizler bırakma mesajı verildi

AISIN Türkiye Başkanı Murat Ayabakan yaptığı konuşmada, iş birliğinin sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlama amacı taşıdığını, doğal kaynaklarımızı koruma ve geleceğe temiz denizlerle çevrili bir Türkiye bırakma kararlılığının bir yansıması olduğu mesajını verdi.

İş birliği hakkında konuşan AISIN Türkiye Başkanı Yardımcısı Hideki Kunitake de, “TURMEPA'nın 30. yılında bu projeye destek vermek çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakma kararlılığımızın bir göstergesidir. Bu iş birliği, global hedefimiz olan 2030 yılına kadar dünyanın kara ve okyanus alanının yüzde 30'unun korunması için yürüttüğümüz çalışmalara katkı sağlayacak.” dedi.

30. kuruluş yıldönümü gecesinde plaket takdim edildi

TURMEPA Kurucu ve Onursal Başkan Rahmi M. Koç ve Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ev sahipliğinde 31 Ekim’de Divan Kuruçeşme’de gerçekleştirilen TURMEPA 30. kuruluş yıldönümü yemeğinde, TURMEPA 30. Yıl teknesi kapsamında, Şadan Kaptanoğlu tarafından AISIN Türkiye Başkan Yardımcısı Hideki Kunitake’ye plaket takdim edildi.

TURMEPA 30. Yıl teknesi 15 tonluk kapasitesi ile dikkat çekiyor

TURMEPA atık alım filosunun 10’uncu teknesi olmaya hazırlanan “TURMEPA 30. Yıl”, 15 tonluk kapasitesi ile filonun en büyüğü olmaya aday. İhtiyaç olan bölgelerde daha verimli çalışması planlanan 30. Yıl teknesinin, yüksek kapasitesi nedeniyle daha fazla tekneye hizmet vermesi ve yakıt tüketimi konusunda tasarruf sağlaması amaçlanıyor. TURMEPA mevcutta bulunan 9 atık alım teknesi ile Göcek, Çeşme, Bodrum, Hisarönü ve Selimiye’de faaliyetlerini sürdürüyor. Yeni teknesi ile hem kapasitesini hem de gücünü artırmayı hedefleyen TURMEPA, denizlerimizin temiz kalması için açtığı koruma şemsiyesini genişletiyor.

Vira Haber