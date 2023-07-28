Turmepa Bodrum’daki Atık Alım Teknelerini 2’ye Çıkardı

SANMAR Denizcilik’in desteği ile bu yıl Bodrum’daki tekne sayısını 2’ye çıkartan TURMEPA, yaz sezonu boyunca binlerce tekneden atık su toplayarak cennet koylarımızın mavi kalmasına destek verecek.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, SANMAR Denizcilik ile güç birliği yaparak ülkemiz deniz turizminin en özel bölgelerinden olan Bodrum’da önemli bir hizmeti hayata geçirdi. Derneğin simgesi haline gelen atık alım filosuyla her yıl artan talebi sorunsuz şekilde karşılayan TURMEPA, SANMAR desteğiyle Bodrum’da yeni bir atık toplama teknesini faaliyete geçirdi. TURMEPA filosunun 9’uncu teknesi olan Tekirova I, Torba ve Türkbükü arasındaki koylarda yaz sezonu boyunca binlerce turistik yat ve tekneden atık su alımı yaparak cennet koylarımızın mavi kalmasına destek verecek.

Haziran ayında suya inen Tekirova I, Ekim sonuna kadar teknelerden atık alımı yapmaya devam edecek. Tekirova I teknesine haftanın 6 günü 09.00-18.00 saatleri arasında 0850 460 67 67 numaralı Mavi Hat’tan ulaşmak mümkün.

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, SANMAR ile yapılan iş birliğinin önemini vurgulayarak şunları söyledi: “SANMAR’ın desteği ile Bodrum’daki atık alım tekne sayımızı 2’ye çıkartarak filomuza güç kattık. Bodrum gibi ülkemizin cennet maviliklerini barındıran bölgede önemli bir ihtiyacı giderecek teknenin Bodrum’a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki el ele vererek denizlerimizin maviliğini geleceğe taşıyacağız.”

SANMAR Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürün, “Bodrum gibi yoğun tekne trafiği olan ve rüzgar durumuna göre bir ucundan diğer ucuna transit süresinin uzun ve zorlu olabildiği coğrafyada artan talebi karşılayabilmek için atık alım teknesine destek olarak sosyal sorumluluk projelerimize bir yenisini eklemekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Denizlerimiz koruma altında!

TURMEPA’nın atık toplama tekneleriyle verdiği hizmet ekolojik açıdan önemli olan bölgelerin korunmasına katkı sağlıyor. TURMEPA’nın sürdürdüğü denizi kirlilikten koruma çalışmaları balık popülasyonun yeniden inşasını desteklerken, denizel yaşam alanlarını ve ekosistemi bütüncül bir sistemle koruyor. TURMEPA tekneleriyle, yat ve turistik teknelerden toplanan atık suyun deniz ortamına karışması engellenerek deniz canlarına sağlıklı bir yaşam alanı için katkı sağlanırken deniz habitatının bozulması önleniyor. Bilimsel araştırmalara göre ihtiyacımız olan oksijenin yüzde 50 ila 70'i denizlerimiz tarafından üretiliyor. Bu nedenle bu çalışma sadece denizdeki değil karadaki yaşamın devamı için de hayati önem taşıyor.

Vira Haber