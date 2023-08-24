Turmepa Bu Yıl 14 Tekneyle Görev Başında

Çeşme, Göcek, Hisarönü, Selimiye, Bodrum, Adrasan, İstanbul Boğazı ve Van Gölü’nde hizmet veren TURMEPA filosu binlerce litre deniz ve göl suyunun temiz kalmasına katkı sağlıyor.

Ülkemizin en özel ve güzel koylarına sahip olan Ege ve Akdeniz, bu yaz da yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Binlerce yat ve turistik teknenin ziyaret ettiği eşsiz koylar TURMEPA atık toplama tekneleri ile koruma altında!

Koylarımıza açtığı koruma şemsiyesini bu yıl daha da genişleten TURMEPA, Göcek’te 4, Bodrum’da 2, Çeşme’de 1, Hisarönü’nde 1, Selimiye’de 1 ve Adrasan’da 1 olmak üzere toplam 10 atık alım teknesiyle mavi yarınlarımıza umut oluyor.

Göcek’te faaliyet gösteren TURMEPA I, TURMEPA III, DTO Fethiye, TURMEPA FORD OTOSAN tekneleri Kleopatra, Ekincik, Sarsala, Yassıca, Bedi Rahmi, Göbün, Tersane, Kille, Günlüklü ve Sıralıbük koylarında atık alımı yapıyor.

Bodrum’da üç yıldır faaliyet gösteren TURMEPA S ve bu yıl filoya yeni katılarak ağustos ayında çalışmaya başlayan Tekirova I teknesi Yalıkavak, Gündoğan, Türkbükü ve Torba hattında atık alımı yapıyor.

Çeşme’de faaliyet gösteren TURMEPA II teknesi Ayayorgi, Jandarma, Ilıca, Boyalık, Bademlik ve Mercan Boğazı koylarında atık alımı yapıyor.

Hisarönü’nde faaliyet gösteren DenizTemiz 3 ve Selimiye’de ağustos ayında faaliyete başlayan DenizTemiz 4 teknesi Orhaniye, Sığ Limanı, Selimiye, Akvaryum, Turgut ve Hisarönü’nde atık alımı yapıyor.

Adrasan koylarında da Phantom teknesi turistik yat ve teknelerden atık alımı yapıyor.

Bugüne kadar atık alım tekneleriyle 43 milyon litre sıvı atık toplayarak denizlere karışmasını önleyen TURMEPA, güçlenen filosu ile kasım ayına kadar hizmet vererek sağladığı faydayı artırmayı hedefliyor.

Öte yandan İstanbul Boğazı’nda ve Van Gölü’nde olmak üzere toplam 4 deniz süpürgesiyle de su yüzeyinden katı atıkların temizlenmesini sağlayan TURMEPA, bugüne kadar 2.8 kilogram atığın deniz ekosistemine karışmasını önledi.

2024 yılında 14 teknesiyle koruma kalkanını güçlendiren TURMEPA, deniz ve su kaynaklarımıza nefes vermeye devam ediyor.

Deniz ve kıyı ekosistemi korunuyor

TURMEPA’nın atık toplama tekneleriyle verdiği hizmet ekolojik açıdan önemli olan bölgelerin korunmasına katkı sağlıyor. TURMEPA’nın sürdürdüğü denizi kirlilikten koruma çalışmaları balık popülasyonun yeniden inşasını desteklerken, denizel yaşam alanlarını ve ekosistemi bütüncül bir sistemle koruyor. TURMEPA tekneleriyle, yat ve turistik teknelerden toplanan atık suyun deniz ortamına karışması engellenerek deniz canlarına sağlıklı bir yaşam alanı için katkı sağlanırken deniz habitatının bozulması önleniyor. Bilimsel araştırmalara göre ihtiyacımız olan oksijenin yüzde 50 ila 70'i denizlerimiz tarafından üretiliyor. Bu nedenle bu çalışma sadece denizdeki değil karadaki yaşamın devamı için de hayati önem taşıyor.

Vira Haber