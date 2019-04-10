TURMEPA “Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu!”

İstanbul Kalkınma Ajansı hibesi ve İstanbul Valiliği, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin katkılarıyla hazırlanan “Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu!” projesinde STEM çalışmalarının yapılacağı laboratuvar, 12 Nisan’da kapılarını açıyor. Proje kapsamında denizel eğitimini tamamlayan 6630 öğrenci arasından seçilen 600 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde randevu usulüyle STEM laboratuvarını kullanabilecek ve burada kendi projelerini geliştirebilecek. Denizel eğitimlerle denizlerimiz ve su kaynaklarımızın önemi hakkında bilinçlendirilen öğrenciler, bu laboratuvarda onları korumak için projeler üretecek.

Bir STEM laboratuvarında bulunması gereken tüm araç ve gereçlere sahip olan bu laboratuvar, proje dahilindeki 29 okulun tamamının kullanımına açık olacak.

STEM sözcüğü, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Math (Matematik) terimlerinin kısaltmalarından oluşuyor. Bu sistemde öğrencilerin fen bilimleri, matematik gibi dersleri ezber sistemiyle değil, bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliğini ve problem çözme tekniklerini/metodlarını geliştirerek öğrenmeleri, merak, araştırma ve yaratıcılık özelliklerini öne çıkartmaları hedefleniyor.

Vira Haber