TURMEPA ile Özel SANKO okulları iş birliği

TURMEPA ve SANKO Holding, Gaziantep’te çocuklara deniz sevgisi ve çevreyi koruma bilinci kazandırma hedefiyle yola çıktı. Özel SANKO Okulları’nda hayata geçirilen “Sıfır Atık ve Denizlerin Önemi” projesi ile 20-21-22 Mayıs tarihlerinde yaklaşık 1000 öğrenciye ulaşıldı. İlk etap eğitimleri tamamlayan öğrenciler “Mavi Dedektif” sertifikalarını proje eğitimlerinin ikinci günü sonunda düzenlenen törenle TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanko Enerji Satış ve Pazarlama Grup Başkanı Turgut Konukoğlu’nun elinden aldı.

Çocuklara küçük yaşlardan itibaren deniz ve çevre bilinci kazandırmayı hedefleyen SANKO Holding ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla 25 yıldır çalışan TURMEPA, Gaziantep’te çocuklar için bir araya geldi. SANKO Holding, TURMEPA iş birliği ile Gaziantep’teki Özel Sanko Okulları’nda farklı yaş gruplarındaki çocuklar için Sıfır Atık’ın deniz ve çevre için önemi konusunda bir farkındalık projesi başlattı. 20-21-22 Mayıs tarihlerinde çocuklarla buluşan TURMEPA eğitimleri kapsamında düzenlenen törene TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanko Enerji Satış ve Pazarlama Grup Başkanı Turgut Konukoğlu ile TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk ve Özel SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Özel SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, SANKO Holding ve TURMEPA yönetimlerine teşekkür ederek, üç gün süren program boyunca lise, ortaokul ve ilokul olmak üzere yaklaşık 1000 öğrenciye verilen eğitimlerle çevre konusunda büyük bir bilinçlenme sürecinin başlatıldığını ifade etti.

Törende çocuklara seslenen TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu: “Gelecek sizindir, siz bugününüze ne kadar sahip çıkarsanız, yarınlara da sahip çıkmış olacaksınız. Bu dünya hepimizin evi ve siz çocukların ilk görevi, içinde yaşadığınız bu dünyayı korumak. Bu sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Buna yürekten inanıyorum. Eğitimlerde de gördünüz, aldığımız iki nefesten birini denizler sağlıyor. Bu nedenle denizlerimiz kirlenirse bir gün nefes alamayabiliriz. Bu gerçeği unutmamanızı, denizlerimize ve geleceğinize sahip çıkmanızı ve bugün sahip olduğunuz bu duyarlılığı hayatınız boyunca kaybetmemenizi diliyorum. Bu güzel iş birliği için başta Konukoğlu Ailesi’ne, SANKO Holding’e, değerli okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve sevgili çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konukoğlu konuşmasında şunları söyledi: “Bugün burada olmak gerçekten çok özel. Tanışıklığımın 8 yıl öncesine dayandığı ve o zamandan itibaren bir parçası olduğum TURMEPA ile SANKO Okulları arasında bir iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz büyüklerin görevi, siz çocuklara yaşadığımız dünyayı olduğu gibi bırakmak ancak bu konuda endişeliyim. Kendi çocukluğumdan bu yana değişen durumu gözlemliyor ve üzülüyorum. Hep söylediğimiz gibi, önemli olan denizi temizlemek değil, eğitimler vererek kirlenmesinin önüne geçmek. Denizi ve çevreyi korumak konusunda öğrenilenleri uygulamanız çok önemli. Daha da önemlisi bunu çevrenizle, ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşmanız. Böylece binlerce insana çevreyi ve denizleri koruma bilincini aktarabileceğiz. Bizler de her zaman SANKO olarak buna katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.”

Denizi eğlenerek öğrendiler

Özel Sanko Koleji Lisesi, Özel Sanko Ortaokulu ve Özel Sanko İlkokulu’da gerçekleştirilen “Sıfır Atık ve Denizlerin Önemi” projesi ile TURMEPA eğitmenleri, çocuklara deniz canlılarını, ekosistemi, deniz temizliğinin önemini anlatan eğitimler verdi. Eğitimlerin yanında eğitsel oyunlar oynatılan çocukların eğlenerek öğrenmeleri sağlandı. Eğitimlerle çocukların sadece doğaya değil, ekosisteme bakış açısına ışık tutmak ve bir bilim insanı gibi düşünerek yeni fikirler ve projeler üretmelerini sağlamak hedefleniyor.

Sanko Okulları’nda öğrenim gören lise öğrencilerine aldıkları eğitimleri kendi alt sınıflarına aktarmaları ve eğitimlerin devamlılığını sağlamaları amacıyla, yoğunlaştırılmış Sıfır Atık, denizler ve su kaynaklarının korunması temalı eğitim verilerek, Sıfır Atık oyunu anlatıldı. Böylece Mavi Dedektif Sertifikası alan öğrenciler, TURMEPA tarafından verilen eğitimlerin okulda devamlılığını sağlayacak eğitim elçileri oldu. Ayrıca merak eden, denizlerle ilgili proje yapmak isteyen tüm öğrencilerin TURMEPA yayınlarına ulaşmasını sağlamak amacıyla okul kütüphanesinde bir “Mavi Eğitim Köşesi” oluşturuldu.

TURMEPA ve Sanko Enerji, 8 yıldır Göcek Körfezi’nin mavi kalması için çalışıyor

2012 yılından bu yana TURMEPA’nın Göcek Körfezi’nde çalışan TURMEPA I teknesinin sponsorluğunu SANKO Enerji üstleniyor. SANKO Enerji ve TURMEPA iş birliğiyle çevrenin korunmasına yönelik sürdürülen bu çalışma kapsamında TURMEPA I teknesi, 8. yılında da Göcek koylarının temiz kalması için çalışmaya devam edecek. TURMEPA I, aynı zamanda hizmete başladığı 2012 yılından bu yana yat ve gezi teknesi sahiplerini deniz kirliliği konusunda bilinçlendirerek çalışma ve etki alanını genişletiyor.

Vira Haber