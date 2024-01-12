TURMEPA İskenderun’da Çocuklarla Geleceği Kodluyor

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, ülkemizde yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen illerimizden Hatay’ın İskenderun ilçesinde daha yaşanabilir yarınlar için “Geleceği Kodluyoruz. H2O” projesini Marin Römorkör ve Kılavuzluk A.Ş. sponsorluğunda hayata geçirdi.

TURMEPA’nın Marin Römorkör ve Kılavuzluk A.Ş. sponsorluğunda Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim ve Ar-Ge Genel Müdürlüğü ile İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle başlattığı eğitim projesi, 10 Ocak’ta İskenderun Hanife Uysal Ortaokulu’nda gerçekleştirilen coşkulu açılış töreniyle başladı. Törene İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve Marin Römorkör ve Kılavuzluk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Düzgit ile İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı M. Emin Ünalan, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Onur Emir ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Başkanı M. Kemal Kutlu katıldı.

Açılışta konuşan İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, böyle proje ve etkinliklerin bölgede normal hayata dönülmesine büyük katkısı olduğunu ifade ederek, “Bizler için bu etkinlik, bir okulda atölye açmaktan fazlasını ifade ediyor. İskenderun, depremde büyük yaralar alsa da halen ülkemizin uluslararası nitelikte en önemli liman şehirlerinden birisi. Denizi sahiplenmeyi, yaşam biçimi haline getirmeyi çocuklarımıza öğretmek çok önemli. Bunu yaparken de denizin yaşayan bir organizma olduğunu unutmadan gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabilmeliyiz. Bu projenin de TURMEPA, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, destekçilerimiz, öğretmen ve öğrencilerimizin ortak gayretiyle buna çok büyük katkı sağlanacağına inanıyorum. Bu kıymetli projeyi hayata geçirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sahaya inmek için sabırsızlanan daha fazla hayırsevere ihtiyacımız var. Alan çok geniş, yapılacak çok iş var. Bu yükün altından bugüne kadar olduğu gibi yine milletçe hep beraber kalkacağımıza yürekten inanıyorum.” diye konuştu.

İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, “İlçemizde böyle önemli ve anlamlı bir projenin başlatılmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çünkü ilçemizde STEAM ile ilgili bir dileğimiz, hayalimiz vardı. Bakanlığımız tarafından TURMEPA’nın girişimiyle böyle bir projenin hayata geçirileceğini duyduğumuzda çok heyecanlandık. STEAM merkezleri öğrencilerimizin eğitimini desteklemek, üretmeye, düşünmeye teşvik etmek açısından çok kıymetli. Hedefimiz, okulumuzda başlayan bu eğitimleri ilçe genelinde yaygınlaştırmak. Tüm öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz bu atölyelerin ne kadar önemli olduğunun farkında. Bundan dolayı TURMEPA yöneticilerine ve proje sponsoruna çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

TURMEPA olarak çocukların geleceğine ışık olmak ve yollarını açmak için “Geleceği Kodluyoruz, H2O” projesini İskenderun’da hayata geçirmekten çok mutlu olduklarını belirten TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, “Proje ile İskenderun’da 37 okulda 5 ve 6. sınıf öğrencilerine verilecek eğitimlerle 1 yılda 2.220 öğrenci ve 148 öğretmene ulaşmayı hedefliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Marin Römorkör ve Kılavuzluk A.Ş. sponsorluk desteği ile başlattığımız bu proje, öğrenciler, öğretmenler, aileleri ve çarpan etkisiyle tüm bölgede çevreyi, denizleri, ekosistemi ve canlı yaşamını koruma bilinci oluşturacak. Projenin en önemli katkılarından biri, açılışını yapacağımız iki ayrı sınıfta yer alan Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Atölyeleri. Öğretmenler burada eğitimler vererek çocukların denizleri korunmasına yönelik bilimsel STEAM projeleri üretmelerini sağlayacaklar. Proje sonunda atölyeler İskenderun’daki diğer okullarımızın kullanımına sunulacak. Hedefimiz çocuklarımıza mavi yarınlar bırakmak. Temiz bulduğumuz denizleri geleceğe aynı temizlikte bırakmak zorundayız. Çocuklardan, gençlerden isteğimiz de aldıkları eğitimlerin sonunda denizlerimize sahip çıkmalarıdır. Denizleri korumak nefesimizi, yarınımızı korumak demek, çünkü aldığımız iki nefesten birini denizlerimize borçluyuz.” diye konuştu.

Proje sponsoru Marin Römorkör ve Kılavuzluk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Düzgit ise konuşmasında, projenin parçası olarak destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirterek, “Bir projenin sürdürülebilir ve etkili olması için teknik yeterlilik ve verimlilik çok önemli. TURMEPA’nın geliştirdiği Geleceği Kodluyoruz H2O projesinin de böyle bir ayrıcalığı var. Projeyle dokunduğumuz bir öğrencimiz bile ülkemizin geleceğine katma değer sağlayacak noktaya gelebilirse, bu önemli bir kazançtır. Umarım bu proje teşvik edici olur ve sayıları artar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

Etkinlikte ayrıca öğrencilerin hazırladığı deniz ve sıfır atık temalı resim sergisi ile öğrenciler tarafından hazırlanarak davetlilere uygulamalı olarak anlatılan karbon salımının iklim değişikliğine etkisi konulu deney büyük beğeni topladı. Katılımcılar bu deney ile kısa bir sürede karbon artışı ile küresel ısınma artışının paralel geliştiğini gözlemleme imkanı buldular.

Deniz eğitimleri teknolojiyle birleşiyor

“Geleceği Kodluyoruz. H2O” Projesi ile başta çocuklar olmak üzere öğretmenler, aile bireyleri ve çarpan etkisiyle tüm bölge halkında çevreyi, denizleri, ekosistemi ve canlı yaşamını koruma bilinci oluşturmak amaçlanıyor. Proje kapsamında 1 yıl boyunca İskenderun’da bulunan 37 okulda 5 ve 6. sınıf öğrencileri ile eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülerek 2.220 öğrenci ve 148 öğretmene ulaşılması hedefleniyor. Proje ile İskenderun Hanife Uysal Ortaokulu’nda iki sınıfta kurulan Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Atölyeleri’nde öğretmenler ve öğrencilere eğitimler verilerek çocukların denizlerin korunmasına yönelik bilimsel projeler üretmeleri sağlanacak. 13 laptop, 1 3D yazıcı, 12 torna tezgahı ve gereken diğer tüm teknik malzemeler ile oluşturulan sınıflarda ayrıca “Mavi Kütüphane” oluşturulacak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan, deniz ekosistemi, sıfır atık ve iklim değişikliği ile ilgili 100 kitap yer alıyor. Bu kütüphane ile öğretmenlerin öğrencileriyle üreteceği projeler için kaynak oluşturmak hedefleniyor. Proje eğitimlerinin sonunda Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Atölyeleri, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne armağan edilerek bölgede diğer öğretmen ve öğrencileri ağırlamaya devam edecek.

Vira Haber