TURMEPA Mavi Düşün Projesi’yle Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nda Yerini Aldı

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın salgın koşullarında çalışırken sivil toplumun ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına hazırladığı “Bizi Bağlayan Şeyler Özel Desteği”ne başvuran TURMEPA, Mavi Düşün projesiyle hibe almaya hak kazandı. TURMEPA programdan alacağı destekle, Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı ve dezavantajlı bölgelere ulaşmayı hedefliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle insanlık zor günlerden geçiyor. Her yaş, her gruptan insanın farklı şekillerde etkilendiği bu dönemde DenizTemiz Derneği/ TURMEPA önemli bir projeye imza attı. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın salgın koşullarında çalışırken sivil toplumun ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına hazırladığı “Bizi Bağlayan Şeyler Özel Desteği”ne başvuran TURMEPA, Mavi Düşün projesiyle programa kabul edildi. Mayıs-Haziran 2020 tarihleri arasında yapılan 344 başvuru arasından 213 proje kriterlere uygun bulunarak onaylandı. TURMEPA programdan alacağı destekle; kısa film, broşür ve sosyal medya aracılığıyla özellikle tek kullanımlık plastiğin denizlere olan etkilerine dikkat çekmeyi, Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi konusunda dezavantajlı bölgelere de ulaşarak toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

6 BİN KİŞİYE ULAŞACAK

İki aylık proje süresince haftada ortalama 50 kişiye 1 saatlik webinar’lar düzenlenecek. Eğitim programı sonunda 1200 kişiye ulaşılması hedefleniyor. Sosyal medya mecraları da dahil edildiğinde yaklaşık 6 bin kişi eğitim ve farkındalık çalışmalarından yararlanmış olacak.

Verilecek eğitim kapsamında birbiriyle bağlantılı her biri 2,5 dakikadan oluşan dört ayrı video hazırlandı. Videoların içeriğinde Sıfır Atık, Sıfır Atık Mavi, denizler ve suyun önemi, denizlerle ilgili problemler ve bireysel sorumluluklarımıza yer verildi.

Covid-19 sürecinde okullarından, arkadaşlarından ve doğadan uzak kalan çocukların temel hakları olan temiz su kaynakları ve temiz çevrede yaşama konusunda doğru ve güncel bilgilere ulaşmalarını sağlamak amacıyla online hibrit eğitim modülleri oluşturulacak. Bu eğitim modelinde çocuklar, yetişkinler ve özellikle kadınları kapsayan tüm hedef grupların digital içerikler, video, afiş ve broşür çalışmaları ile bilgiye erişebilmeleri ve bu bilgilerin genele yayılması hedefleniyor. Eğitim ve videolara eklenecek altyazı ile yüz yüze eğitim sürecinde ulaşmakta zorlanılan işitme engelli bireylere ulaşılması sağlanacak. Dijital içerikler ile Sıfır Atık ve çevre koruma bilinci yaş gruplarına uygun olarak ve uygulanabilir yöntemler ile aktarılacak. Her konuda olduğu gibi hedef grupların farkındalıklarının artışı eğitim ile mümkün oluyor. Bu konuda TURMEPA, hedef gruplarının bireysel sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmalarına eğitimler ve içeriklerle katkı sağlayacak.

Vira Haber