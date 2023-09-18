TURMEPA Öncülüğünde Kıyılarda Temizlik Seferberliği

16 Eylül Cumartesi günü oksijen kaynağı denizlerimizi korumak için TURMEPA öncülüğünde seferber olan gönüllüler, İstanbul Moda’da kıyı temizleme etkinliği gerçekleştirdi. 200 gönüllünün katıldığı etkinlikte 120 kilogram atık toplanarak denizlerimize ulaşması önlendi.

Her yıl Eylül ayında 100’den fazla ülkedeki yüzbinlerce gönüllü, “Uluslararası Kıyı Temizleme (International Coastal Cleanup – ICC)” kampanyası kapsamında kıyılara akın ediyor. Aldığımız iki nefesten birini sağlayan denizlerimizin korunması amacıyla tüm dünyada eş zamanlı gerçekleşen etkinliğin Türkiye koordinatörlüğünü 2002 yılından bu yana DenizTemiz Derneği/ TURMEPA yürütüyor. Bu yıl da Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası çerçevesinde üç denizimizin kıyılarını temizlemek için kolları sıvayan TURMEPA, İstanbul, İzmir, Antalya, Fethiye ve Samsun’a uzandı.

Uluslararası Kıyı Temizleme Günü’nün İstanbul ayağı bu yıl Moda sahilinde gerçekleştirildi. 200 gönüllü, 120 kg atığı ayrıştırarak topladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik sonrası toplanan atıklar yetkili ekiplere teslim edildi.

Çevresel farkındalık artıyor

Etkinliklerle deniz kirliliğine dikkat çekmeyi ve deniz temizliğinin önemi konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirten TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk şunları söyledi: “İklim krizinde artık eşik aşıldı. İklim kaynaması denilen bir sürece girdik. Aşırı hava olayları, sel, yangın ve geçtiğimiz yıllarda karşılaştığımı müsilaj gibi afetleri hep birlikte sıklıkla yaşamaya başladık. TURMEPA olarak biz 29 yıldır mavi yarınlar için çalışıyoruz. 2019 yılında başlattığımız Sıfır Atık Mavi seferberliği kapsamında yaptığımız projeler ve çalışmalar ile kamu ve özel sektörün desteğini alarak üyelerimizle, gönüllülerimizle beraber herkesi bu mücadeleye ortak olmaya çağırıyoruz. Koroplast’a da bu güç birliğimizde yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyoruz.”

“Yaşanılabilir Bir Dünya Birlikte Kolay’' mottosuyla etkinliğe katılan Koroplast, toplanan atıkların ayrıştırılabilmesi için çöp torbalarıyla destek oldu. Koroplast Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Gülsün Mersin “Koroplast olarak, 20 yılı aşkındır ülkemizin kıyı temizliği için mücadele veren TURMEPA ile kesintisiz iş birliği içindeyiz. Doğal kaynakların bilinçli bir şekilde kullanılması için dünyamızı koruyor, sürdürülebilirlikle ilgili kitlelerde farkındalık oluşturuyoruz. Çevrenin korunması, kıyıların ve denizlerin temizliği, geri dönüşüm gibi konularda iş birliği yaptığımız kurumların yanında olmaya çalışıyoruz. Deniz ve kıyı temizliği konusunda öncü olan TURMEPA’nın bu kadar önemli ve anlamlı bir kampanyayı hayata geçirmesinden gurur duyuyor, 2023 yılında çöp torbası sponsoru olarak yer alacağımız TURMEPA etkinliklerinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Hepimize sorumluluk düşüyor

29 yıldır Türkiye’de deniz kirliliğine dikkat çekmeyi ve deniz temizliğinin önemi konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan TURMEPA, denizlerin ve doğanın geleceği için doğaya dost bir yaşam tarzının benimsenmesine dikkat çekiyor, plastiklerden ve atık yükünden arınmış sağlıklı bir gelecek için herkesi bireysel sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyor.

Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası’nın Türkiye koordinatörü olarak TURMEPA toplanan bu atıklara ait verileri her sene olduğu gibi etkinliğin ana yürütücüsü Ocean Conservancy’nin online bilgi bankasına işleyecek. Tüm dünyada toplanan bu bilgiler sayesinde uzmanlar, kıyıların ne tür aktivitelerle kirlendiğini ve ne tür tehlikelere maruz kaldığını belirleyerek otoriterlere çözüm yöntemleri geliştirilmesi için projeler sunuyor.

Vira Haber