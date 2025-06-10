TURMEPA ve OTACI’dan İşbirliği

Doğal ve bitkisel ürünleriyle sektörde öncü olan Otacı işbirliğiyle şampuan ve duş jeli serisi hazırlayan TURMEPA, kişisel bakımda da çevreye zarar vermeyen içerikleri ve yüksek kalite standartlarıyla öne çıkıyor.

Deniz ve su kaynaklarımızı korumak için mavi mücadelesini 31 yıldır başarıyla sürdüren DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, temizlik ürünlerindeki tecrübesini şimdi de kişisel bakım kategorisine taşıdı. Otacı ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle bebek ve yetişkinler için organik şampuan ve duş jeli serisini tüketicilerin beğenisine sundu. Vegan sertifikası, doğa dostu içerikleri ve sürdürülebilir üretim süreçleriyle öne çıkan yeni ürünler, hem cildinize hem gezegenimize zarar vermeyen bir bakım sağlıyor. Bitkisel bazlı, yüksek biyolojik çözünürlüğe sahip ve insan sağlığına dost olan şampuan ve duş jeli, çevreye duyarlı tüketicilerin öncelikli tercihi olma hedefi taşıyor.

Her damlasında doğallık var

Yeni şampuan ve duş jeli serisi, cilt dostu formülleri, doğal içerikleri ve sürdürülebilir üretim süreçleriyle dikkat çekiyor. Vegan formüle sahip ürünler, alkol, SLES/SLS, hayvansal madde, paraben, gluten, boyar madde, silikon, gluten, boyar madde, sentetik esans/parfüm, PEG türevi maddeler içermiyor.

TURMEPA Yetişkin Şampuan ve Duş Jeli, organik aloe vera jel ve vitamin B5 içeren formülüne sahip olan TURMEPA şampuan, düzenli kullanıldığında saçlarınızı kurutmadan nazikçe temizler. İçeriğindeki bitki özleri ile saç derisini arındırır. Zengin formülü ile saçların güçlenmesine, daha parlak ve canlı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Biyolojik olarak parçalanabilir. TURMEPA duş jeli, organik aloe vera, portakal yağı ve biberiye yağı içeren formülü ile cildinizi kurutmadan temizler. Nazik bitkisel formülü ve hoş kokusu ile güzel bir duş deneyimi sunar. Cildinize uygun pH yapısıyla günlük kullanım için uygundur.

TURMEPA Bebek Şampuan ve Duş Jeli, TURMEPA bebek şampuanı, bebek ve çocukların saçlarını nazikçe temizlemek için özel olarak formüle edilmiştir. İçeriğindeki organik aloe vera, aynısefa ve papatya özleri ile bebeğinizin narin saçlarını kurutmadan temizler. Dermatolojik ve oftalmolojik olarak test edilmiştir. Hipoalerjeniktir. Biyolojik olarak parçalanabilir. TURMEPA Bebek Saç ve Vücut Köpük Şampuanı, içeriğindeki organik aloe vera, aynısefa ve papatya özleri ile bebeğinizin narin cildini kurutmadan nazikçe temizlemeye yardımcı olur. Yumuşak köpük yapısı kullanım kolaylığı sağlar, saça ve vücuda kolayca uygulanır ve durulanır.

Migros’larda ve online platformlarda

TURMEPA ürünleri, Trendyol, N11, duvencitoptan.com gibi platformların yanı sıra seçili Migros ve Macrocenter mağazalarında tüketicilerle buluştu. Mağaza raflarında yer alan bilgilendirme mesajlarıyla da denizlerimizin ve doğamızın korunmasının önemi vurgulanırken, sürdürülebilir ve bilinçli tüketimin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Ayrıca Migros Deniz Marketler’de de satışta olan TURMEPA serisi, yat ve tekne tatilcilerine kolay erişim imkanı sunarak denizlerde sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

Satış noktaları hakkında detaylı bilgiye www.turmepa.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Vira Haber