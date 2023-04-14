TÜRSAB Başkanı sahte acentelere karşı uyardı

2023 yılının, deprem ve duraksamaya rağmen turizm sektörü için çok iyi geçmesini beklediklerini ifade eden Firuz Bağlıkaya, yabancı ziyaretçi sayısının 50 milyonu bulacağını belirtti. Döviz girdisi olarak 44 milyar dolar civarı bir beklentileri olduğunu kaydeden Bağlıkaya, “Bunlar sadece yabancı ziyaretçi kaynaklı getiriler. Gurbetçi vatandaşlarımız kaynaklı getirileri ayrı tutuyorum" dedi.

Türkiye'nin bir kitle turizmi ülkesi olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Dünya üzerinde seyahat edenlerin yüzde 80'i hala tur operatörleri ve seyahat acenteleri aracılığıyla seyahatlerini gerçekleştiriyor. Çünkü onların paketleri daha ekonomik ve insanlar seyahat organizasyonu için vakit harcamak istemiyor. Arama motorlarından kendileri için tarih olarak en uygun seçenekleri bulup alışverişlerini yapıyorlar. Seyahat acenteleri aracılığıyla seyahat etmek tüketicinin zararına olan bir şey değil, tam tersine yararına olan bir şey. Yeter ki seyahat acentesi ve tur operatörlerini iyi seçelim" diye konuştu.

"Sosyal medya üzerinden yapılan satışlar yasal değil"

Yaklaşan turizm sezonu öncesi vatandaşları sahte acente ve sosyal medyadaki dolandırıcılık olaylarına karşı uyaran Bağlıkaya, turizm sezonunda hareketliliğin artmasıyla sahte acente ve satışların da arttığını söyledi. Bağlıkaya, devamında şunları kaydetti: "Vatandaşlarımıza dijital doğrulama sistemi olan seyahat acentelerinden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum. Web sitelerinden alışveriş yaparken DDS dediğimiz seyahat acenteleri birliğinin doğrulama sistemi var. Oraya tıklayınca eğer bizim sitemize gelip acentenin yasal sicilini görüyorsa o acente yasal bir acentedir. Sosyal medya üzerinden yapılan satışlar yasal değil. Sosyal medya üzerinden tanıtım yapılabilir fakat satışın web sitesi üzerinden gerçekleşmesi lazım. Sosyal medya üzerinden satış gerçekleşiyorsa oranın yasal bir acente olma ihtimali iyice azalıyor."

2023 yılında Almanya'nın, en çok yabancı ziyaretçi gelen destinasyon olacağını tahmin ettiklerini aktaran Bağlıkaya, "İlk 3 sıralama yine değişmeyecektir. En çok yabancı ziyaretçiyi Almanya'dan bekliyoruz. Rusya ve İngiltere de Almanya'yı takip edecektir. Rusya'da çatışmalı durum halen sürüyor. Çok uzun seneler sonra Almanya birinci sıraya tekrar yerleşti. Ben Rusya'nın, Almanya'dan birinciliği uzun süre tekrar alabileceğini düşünmüyorum” dedi.

Türk Hava Yolları’nın, çok başarılı bir strateji ile dünyanın her yerine uçtuğunu dile getiren Bağlıkaya, tarifeli seferlerin artmasıyla birlikte turist sayısının da artacağını söyledi.

Vira Haber