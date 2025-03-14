TURSSA’nın İftar Yemeği Denizcilik Sektörünü Buluşturdu

Etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Başkan Vekili Recep Düzgit, Meclis Başkanı Başaran Bayrak, DTO yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile sektörün önde gelen isimleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

TURSSA Yönetim Kurulu Başkanı Zihni Memişoğlu, iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, Ramazan ayının ülkeye, bölgeye ve dünyaya barış ve huzur getirmesini dilediğini belirterek, "TURSSA'nın iftar programı gün geçtikçe dostlarımızla zenginleşip büyüyor. Dostlarımız, meslektaşlarımız ve birçok STK başkanı hepimiz bir aradayız. Umarım gelecek yıllarda daha da çoğalarak, sağlıklı şekilde hep birlikte oluruz." dedi. Memişoğlu ayrıca, ticaretteki yavaşlamanın bir an önce yukarıya doğru ivme kazanması temennisinde bulunarak, "Umarım bölgede yeniden huzur ortamının gelmesi bizlerin ticaretine de yansır ve işlerimizi geliştirerek ticarete katkı sağlar." ifadelerini kullandı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkan Vekili Recep Düzgit ise konuşmasında, sektörün karşılaştığı sorunların çözümü için girişimlerde bulunduklarını belirterek, "Bugün Ankara'daydık. Maliye bakan yardımcısı ile görüştük. Sektörün önünde bir KDV sorunu var. Biri önümüze gelen, bir tanesi de gelmek üzere olan bir sorun bu. Birini gelmeden önce çözmek için gittik, diğerinde de olanı çözmek için anlattık. 854 sayılı Deniz İş Kanunu'nun güncellenmesi söz konusu. Çalışma genel müdürümüzle de yararlı bir görüşme yaptık." dedi. Düzgit, tedarik sektörünün her geçen gün büyüdüğünü ve iftar yemeğine katılımın arttığını belirterek, bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı da iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, Tersane İstanbul'un Osmanlı'dan öncesine dayanan geçmişiyle İstanbul'un ayrı bir değeri olduğunu vurgulayarak, "Gemi Tedarikçileri Derneği'nin iftarında böyle tarihi bir binada olmak güzel." dedi. Atlı, bölgesel gelişmelere değinerek, "Sektörümüz geçen seneden bu yana kuzey ve güneyde savaşlardan ve krizlerden etkilendi. Barış demek huzur demek değil. Bizim coğrafyamıza huzurun geleceğini çok da beklemiyorum. Önemli olan bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak devleti ve milleti ile güçlü olmamızdır." ifadelerini kullandı. Denizcilik sektöründeki yeni gelişmeleri de paylaşan Atlı, "Suudi Arabistan'da Aroya isimli bir kruvaziyer firması sektöre girmiş durumda. Kızıldeniz sahilinde 10 tane liman yapıyorlar. Gemi Tedarikçileri Derneği olarak sizin alanınıza da giriyor. Yaklaşık 330 metre uzunluğunda olan 6 bin 500 yolcu kapasiteli bir gemiyle haziran ayında İstanbul limanımıza gelecekler. Buradan Ege ve Akdeniz turunu yapacaklar. İnşallah hem İstanbul'a hem de ülkemize hayırlı olur." dedi.

TURSSA'nın iftar yemeği, sektör temsilcileri ve davetlilerin bir araya gelerek sohbet etme ve sektörel konuları değerlendirme fırsatı bulduğu samimi bir ortamda gerçekleşti.

Vira Haber