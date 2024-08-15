Tuzla-Pendik-Büyükada Seferleri Başladı

İstanbullular artık Tuzla ve Pendik’ten direkt Büyükada’ya gidebilecek. Maltepe’den sonra Tuzla ve Pendik’ten de Büyükada’ya seferlerinin başlaması için çalışmalarını tamamlayan Şehir Hatları, UKOME kararıyla açılan Tuzla-Pendik-Büyükada Hattı’nda yolcu seferlerine başladı. Açılan bu yeni hatla Şehir Hatları’nın son beş yılda açtığı hat sayısı 11’e, toplam hat sayısı ise 32’ye yükseldi.

Tuzla-Pendik-Büyükada Hattı, özellikle Anadolu Yakası sakinleri için yeni bir ulaşım kolaylığı sunuyor. Bölge halkı, açılan bu yeni hat sayesinde artık Maltepe ya da Bostancı'ya gitmek zorunda kalmadan doğrudan Adalar’a ulaşabilecek. Şehir Hatları, ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak adına atılan bu önemli adımla, deniz ulaşımının toplu taşımadaki payını artırmayı ve İstanbullulara en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor.

Tuzla-Pendik-Büyükada hattında her gün iki sefer yapılırken, sefer süresi ise ortalama 100 dakika. Seferler, Tuzla ve Pendik’te İDO İskelesi’nden, Büyükada’da da ise Şehir Hatları İskelesi'nden yolcu motorları ile yapılmaya başlandı.

Sefer saatleri;

Tuzla-Pendik-Büyükada Hattı Tuzla

Kalkış Pendik

Kalkış Büyükada

Varış 08:40* 09:35* 10:20* 10:35** 11:30** 12:15** Büyükada

Kalkış Pendik

Kalkış Tuzla

Varış 18:10 18:55 19:50

Vira Haber