Tuzla'da gaz kokusu paniği

Tuzla İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, kaynağı henüz belirlenemeyen genizleri yakan yoğun koku paniğe yol açtı. Tuzla geneline hakim olan ağır koku kimyasal sızıntı iddialarına neden oldu. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, kokuyla ilgili şikayetlerini dile getirdi. Koku nedeniyle birçok kişi hastanelere akın etti. Hastanelere akın eden vatandaşların maske taktıkları görüldü.

Şikayetlerin artması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'dan yapılan açıklamada Tuzla'nın tümünü etkilediği iddia edilen kokuyla ilgili ekiplerin bölgeye intikal ettiği belirtilerek AKOM, İGDAŞ ve diğer birimlerinde konuyla ilgili bilgisi olduğu ve müdahale edildiğini belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Tuzla'da akşam saatlerinde hissedilen kokunun yoğun olduğu çevrenin, sanayi bölgesi olması dolayısıyla kanalizasyona sanayi atıklarının karışma ihtimalinin araştırıldığı bildirildi.

Tuzla'da yayılan ağır kokunun kaynağının belirlenmesi için incelemeler sürüyor.Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen AKOM, İGDAŞ, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, yayılan kokunun gazdan kaynaklanmadığı tespit edildi.

Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalarda gaz ölçümü yapan itfaiye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'nın twitter hesabından vatandaşların konuyla ilgili sorularına verilen cevapta, "Tuzlacivarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili, ekipler bölgeye intikal etmiştir. (Konu) AKOM, İGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup müdahale edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İGDAŞ AÇIKLAMASI

Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ’tan yapılan açıklamada ise; "Tuzla İstasyon Mahallesinde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Sosyal medyada birçok kişi bu koku nedeniyle nefes alamadığını belirtirken, Tuzla’dan ayrıldıklarını sözlerine ekliyorlar.

VALİ VASİP ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Vasip Şahin konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamada bulundu. Şahin; "İlimiz Tuzla ilçesinde çevreyi rahatsız eden ve atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen koku yayılması konusu Valiliğimiz AFAD ekipleri, İBB, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerince tüm detaylarıyla araştırılmaktadır." dedi.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan da açıklama geldi. Twitter'dan açıklama yapan Yazıcı, "İlgileniyoruz, sanayi bölgesi ekiplerimiz, İBB ve çevre koruma ile AFAD tarafından araştırılıyor." dedi.

Tuzla Belediyesi'nin Twitter hesabından da "İlçemiz genelinde hissedilen koku ile ilgili bütün ekiplerimiz sanayi bölgelerine intikal etmişlerdir. Konu ile ilgili İBB, Emniyet ve İSKİ ekipleri ile koordineli araştırılmaktadır." mesajı paylaşıldı.

CHP'Lİ HAMZAÇELEBİ: FARKLI ŞEYLER SÖYLENİYOR

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçelebi, twitter'dan yaptığı açıklamada Tuzla'daki kokuyla ilgili alt kademedeki bürokratların bakan ve valinin açıklamalarından farklı olduğunu söyledi. Hamzaçelebi olayı takip ettiklerini söyledi.

Vira Haber