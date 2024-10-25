TYBA’nın Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

17 Ekim 2024 tarihinde, Bodrum'da bulunan Ramada Resort By Wyndham Otelin'de Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği'nin 3. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya 62 üye katıldı. Genel kurulda sektörel önemli konular üzerinde durulurken, en önemli gündem maddesi yeni yönetim kurulu ve başkanın belirlenmesi oldu. 3 yılda bir yapılan yönetim değişikliği seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı’na oy çokluğu ile Hakkı Serhan Cengiz seçildi.

Yeni yönetim kurulu üyeleri:

Hakkı Serhan Cengiz (Başkan), Noyan Mutlugil ve İdris Uçar Başkan yardımcıları, M. Erhan Demir Sayman, Erhan Berber Sekreter, Alev Semiz, Mustafa Sinop, Uğur Soyken ise yeni Yönetim Kurulu üyeleri oldular ve derneğin diğer organları olan komitelerde yeni üyeler görev aldılar. .

Ayrıca, Galip Turhan, Kemal Serencioğlu ,Doğan Güneri ise denetim kurulu üyeleri olarak seçildiler.

Onursal Üyelik

Genel kurulda, Ege Yat Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Özer oy çokluğu ile onursal üyeliğe seçildi.

Toplantının ilerleyen aşamalarında, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve mali durum bilançosu görüşüldü ve ibra edildi.

Yeni Yönetimden Beklentiler

Toplantının kapanışında, derneğin Güneş Aysun başkanlığındaki eski yönetimine teşekkür edilirken, yeni yönetime de başarı dilekleri iletildi. Dernek üyeleri, yeni dönemde sektördeki sorunların çözümüne daha fazla katkı sağlanacağına olan inançlarını dile getirdiler.

Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği'nin 3. Olağan Genel Kurulu, derneğin geleceğini şekillendiren önemli kararlarla sona erdi. Yeni yönetimin sektörün beklentilerine nasıl karşılık vereceği ve yatçılık camiasında imza atacağı önemli projeler şimdiden merakla bekleniyor.

TYBA yeni dönem yönetim kurulu başkanı H. Serhan Cengiz hakkında:

H. Serhan Cengiz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuş, öğrencilik yıllarında ve iş hayatında turizm ve denizciliğin değişik alanlarında çalıştıktan sonra 1995 yılından bu yana sahibi olduğu ve Türsab A Grubu Acenteliği, Gemi Acenteliği ve Yat İşletme Belgelerine sahip Arinna Yatçılık firması ile ticari yatçılık, yat yönetimi ve charter brokerliği alanında faaliyet göstermektedir. Yatçılık alanında 30 yılı aşkın deneyimi ile , 499 grt yat kaptanı ehliyetine sahip, evli ve bir çocuk babası olan Cengiz, İngilizce ve Almanca bilmekte, ayrıca Rusça, İtalyanca ve Fransızca öğrenmektedir.

Vira Haber