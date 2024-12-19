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Üç Güçlü Yatçılık Derneği Aynı Karede

Üç Güçlü Yatçılık Derneği Aynı Karede

Marmaris’te 13-15 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşen 6. Uluslararası Yatçılık Sektör Etkinliği, Türk yatçılık tarihinde bir ilke sahne oldu.

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Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği (TYKÇD) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'deki Tüm Yat İşletmecileri, Brokerleri ve Acenteleri Derneği (TYBA) ile Yat Brokerleri Derneği (YBA) bir araya geldi.

Yat kaptanları ve çalışanlarıyla sektör profesyonellerini buluşturan etkinlikte, Türk yatçılık dünyasının üç önemli derneği aynı karede yer aldı. Bu tarihi buluşma, iş birliği ve sektörün geleceği için ortak hareket etme kararlarını beraberinde getirdi.

TYBA, 2017 yılından itibaren 98 üyesiyle 800 yüksek standartlı kiralık tekneden oluşan filosuyla sektöre hizmet ediyor. 2022’de kurulan YBA ise 23 üyesiyle yat satış brokerlerini temsil ediyor. TYKÇD ise çoğunluğu kaptan olan 2000'e yakın üyesiyle, yat kaptanlarını ve çalışanlarını temsil ediyor.

Toplantıya katılan temsilciler, sektörel iş birliğinin önemini vurgulayarak, ortak projeler geliştirme konusunda mutabık kaldı. Marmaris’teki bu buluşma, Türk yatçılık sektörünün geleceği için güçlü bir adım olarak değerlendirildi.

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Vira Haber 

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